Exekúcie sa pre pandémiu neprerušujú, exekútori však niektoré úkony dočasne nemôžu urobiť

31.1.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje občanov, že v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti pandémii COVID-19 sa exekúcie neprerušujú. Všetky povinnosti dlžníkov a veriteľov tak ostávajú zachované.

Národná rada SR novelizáciou niektorých zákonov dočasne upravila vybrané kompetencie súdnych exekútorov a prerušila plynutie niektorých lehôt.

Dražbu zatiaľ nesmú vykonať

Súdny exekútor nesmie do 28. februára vykonať dražbu alebo iný súťažný proces, smerujúci k predaju majetku dlžníka.

Nesmie tiež vykonať exekúciu predajom nehnuteľnosti, no všetky dovtedy vykonané kroky, ako napríklad blokácia nehnuteľnosti, ostávajú v platnosti.

V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa SKE Stanislava Kolesárová.

Do 28. februára sú prerušené aj lehoty na podanie námietok proti exekúcii začatej pred 31. marcom 2017, na podanie návrhu na zastavenie exekúcie začatej po 1. apríli 2017, na podanie námietok proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie a na podanie opätovného návrhu na vykonanie exekúcie pre veriteľa v prípade zastavenia starej exekúcie.

Exekútorské úrady fungujú

„Plynutie všetkých lehôt v uvedených prípadoch, ktoré sa začali pred dňom účinnosti nového zákona, teda pred 19. januárom, sa až do 28. februára preruší. Od 1. marca začnú tieto lehoty opäť plynúť, a to tým dňom, v ktorom boli v deň účinnosti zákona. Ak teda niekomu uplynulo ku dňu účinnosti napríklad päť dní z lehoty na podanie námietok proti exekúcii, 1. marca začne opäť plynúť lehota svojím šiestym dňom a skončí sa 10. marca,“ vysvetlil prezident SKE Miroslav Paller.

Exekútorské úrady fungujú v štandardnom režime päť dní v týždni a päť hodín denne, na ich návštevu sa však nevzťahuje výnimka zo zákazu vychádzania, občania ich teda nemôžu navštíviť.

Môžu sa s nimi skontaktovať prostredníctvom e-mailov alebo telefonicky. Pri plnení si finančných povinností môžu dlžníci využiť bezhotovostný platobný styk.

Viac k téme: exekúcie, exekútor

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?