Európsky súd zamietol sťažnosť českých rodičov, povinné očkovanie je v súlade s najlepším záujmom detí

9.4.2021 (Webnoviny.sk) - Povinné očkovanie detí sleduje legitímny cieľ ochrany zdravia a ochrany práv iných, keďže chráni osoby, ktoré očkovanie dostanú, ako aj osoby, ktoré z medicínskych dôvodov nemôžu byť zaočkované a sú odkázané na kolektívnu imunitu proti závažným nákazlivým ochoreniam.

V prípade rozsudku v spore Vavřička a ďalší proti Českej republike to konštatuje Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP).

Ako v tlačovej správe informovalo slovenské ministerstvo spravodlivosti, SR malo v konaní postavenie tretej strany.

Bránili sa porušením práv

V prejednávanej kauze sťažovatelia tvrdili, že v dôsledku uloženia pokuty za nesplnenie povinnosti dať zaočkovať dieťa a v dôsledku neprijatia nezaočkovaného dieťaťa do materskej školy došlo k porušeniu ich práv zaručených Dohovorom na ochranu ľudských práv a základných slobôd.

ESĽP však podľa rezortu spravodlivosti považoval povinné očkovanie za súladné s najlepším záujmom dieťaťa. „Pri posudzovaní proporcionality tohto opatrenia zohľadnil rozsah a obsah povinného očkovania, existujúce výnimky z tejto povinnosti a existujúce procedurálne záruky,” informovalo ministerstvo.

Pokuta nebola neprimerane vysoká

Súd takisto nepovažoval pokutu uloženú v jednom z prípadov, ktorá bola vo výške približne 110 eur, za neprimerane vysokú. „Taktiež poukázal na to, že hoci neprijatie detí do materských škôl pre tieto deti znamenalo určitú stratu možností pre ich osobný rozvoj, toto opatrenie malo skôr preventívny, než represívny charakter a bolo dočasné,” dodal rezort spravodlivosti.

Podľa rozsudku v okamihu dosiahnutia veku pre povinnú školskú dochádzku nebolo ich prijatie do základnej školy nijako podmienené ich očkovacím statusom.

Najčítanejšia najnovšia správa

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.