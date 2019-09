Európsky orgán práce v Bratislave je pre Lajčáka prejavom dôvery, vítajú ho aj priemyselníci

BRATISLAVA 13. júna (WebNoviny.sk) - Príchod Európskeho orgánu práce (ELA) na Slovensko považuje minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák za prejav dôvery členských štátov Európskej únie.

"Je to prejav dôvery členských krajín EÚ a ocenenie dlhodobého angažovania sa aj v sociálnych témach, vďaka čomu je Slovensko vnímané ako krajina, ktorá je súčinná pri hľadaní európskych riešení a má schopnosť spájať,“ uviedol Lajčák. To, že ELA bude sídliť v Bratislave, vítajú aj Inštitút zamestnanosti (IZ) a Asociácia priemyselných zväzov.

Intenzívny lobing

Slovensko získalo sídlo Európskeho orgánu práce už v prvom kole hlasovania ministrov práce krajín EÚ vo štvrtok na Rade pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti v Luxemburgu.

Rozhodovaniu na úrovni ministrov práce predchádzal podľa ministerstva zahraničných vecí intenzívny lobing predstaviteľov vlády SR, najmä ministra práce Jána Richtera, ktorý osobne rokoval s takmer každým ministrom práce z krajín EÚ.

„Vysoko oceňujem aj angažovanosť našich diplomatov, ktorí k tejto pozitívnej správe prispeli,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie. Intenzívna práca a spolupráca viacerých slovenských rezortov priniesla podľa neho svoje ovocie.

"Podaril sa dobrý výsledok, ktorý veríme, že pomôže posilniť pozitívne vnímanie Slovenska a EÚ. Hlavným poslaním Európskeho orgánu práce bude zlepšiť implementáciu práva EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia," uviedlo ministerstvo zahraničných vecí vo svojom stanovisku.

Impulz pre univerzity

Inštitút zamestnanosti (IZ) takisto víta rozhodnutie Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, že ELA bude sídliť práve v Bratislave.

"Okrem toľko deklarovanej reality, že na Slovensku nie je žiadna agentúra, dúfame, že zavážilo aj to, že Slovensko má dostatočné vedecké kapacity v spoločenskom výskume, ktoré v praxi nevyužíva. Tento krok vnímame ako možný impulz pre univerzity, ktoré by sa mohli vedecky zapojiť do činnosti agentúry pri nastavovaní rozhodnutí v oblasti cezhraničnej mobility a toľko potrebnej koordinácie sociálneho zabezpečenia," uviedol inštitút vo svojej reakcii.

Podľa Asociácie priemyselných zväzov prichádza ELA v pravý čas a trh práce sa týmto orgánom kompletne zmení.

"Asociácia priemyselných zväzov je ako tripartitná zamestnávateľská organizácia pripravená na aktívnu spoluprácu. Poslanie ELA je o to dôležitejšie, že žijeme v dobe, keď sa trh práce a povaha práce menia závratnou rýchlosťou. V budúcnosti môžu byť tieto zmeny ešte dynamickejšie," uviedla asociácia vo svojom stanovisku.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !