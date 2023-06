Európski poskytovatelia sociálnych služieb súhlasia s výhodami pre zaočkovaných proti koronavírusu

„Nemci počítajú s tým, že do septembra sa bude môcť zaočkovať každý, kto má záujem, Rumuni už do júna 2021,“ uvádza sa v tlačovej správe APSS v SR. Podľa jej tajomníčky by Slovensko mohlo dosiahnuť kolektívnu imunitu koncom roka. Všetko záleží na schopnosti farmaceutických firiem dodať vakcíny v dohodnutom čase.