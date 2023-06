Európska únia zakáže do konca roka 90 percent ruskej ropy. Súhlasila aj s dočasnou výnimkou?

Lídri Európskej únie (EÚ) sa v pondelok dohodli, že do konca roka zakážu väčšinu ruského dovozu ropy do bloku. Embargo je súčasťou nových sankcií proti Moskve, na ktorých sa dohodli na samite zameranom na pomoc Ukrajine dlho odkladaným balíkom novej finančnej pomoci.

Embargo sa týka ruskej ropy dovážanej po mori a umožňuje dočasnú výnimku pre importy prostredníctvom ropovodu, čo bolo kľúčové pre získanie súhlasu Maďarska.

Podľa predsedu Európskej rady Charlesa Michela pokrýva dohoda viac ako dve tretiny importu ropy z Ruska. Predsedníčka Európskej komisie Ursula Von der Leyen konštatovala, že krok „do konca roka efektívne odstrihne okolo 90 % dovozu ropy z Ruska do EÚ“.

Heger je rád, že sa mu podarilo presvedčiť aj Orbána, aby podporil sankcie





Prvý deň mimoriadneho summitu Európskej rady bol podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) pre Slovensko mimoriadne úspešný.

„Rokovali sme o sankciách na ruskú ropu a požiadavky Slovenska boli akceptované. To znamená, že budeme môcť používať ruskú ropu až do momentu, kým nebudeme mať plnohodnotnú alternatívu,“ povedal Heger.





Premiér zdôraznil, že je rád, že sa mu podarilo presvedčiť aj maďarského premiéra Viktora Orbána, aby sankcie podporil. Podľa Hegera to aj naďalej ukazuje jednotu Európskej únie. Lídri krajín Európskej únie sa počas samitu zhodli aj na okamžitom poslaní deviatich miliárd eur pre Ukrajinu v rámci okamžitej pomoci.

Ruská banka Sberbank dostala definitívnu stopku od EÚ, aj ju vylúči zo systému SWIFT

Lídri Európskej únie (EÚ) sa v pondelok na summite dohodli na nových sankciách proti Moskve a dlho odkladanom balíku novej finančnej pomoci pre Ukrajinu.





Nový balík sankcií bude okrem embarga na ruskú ropu zahŕňať aj zmrazenie majetku a cestovné zákazy pre jednotlivcov a tiež vylúčenie najväčšej ruskej banky Sberbank z medzinárodného platobného systému SWIFT, odkiaľ už predtým únia odstrihla niekoľko menších ruských bánk.

