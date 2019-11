Európska únia stojí pred viacerými výzvami, vyhlásil premiér Pellegrini

BRATISLAVA 1. mája (WebNoviny.sk) - Európska únia je miestom, kam Slovensko s jeho hodnotami patrí. Uviedol to pri príležitosti 15. výročia vstupu Slovenska do EÚ premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) na svojom oficiálnom účte na sociálnej sieti Facebook.

Únia stojí pred viacerými výzvami

Pellegrini dodal, že Únia stojí pred viacerými výzvami, pričom základom má byť podľa neho silný sociálny pilier. Premiér dúfa, že v májových eurovoľbách zvíťazia štandardné politické strany.

„Prvý máj nie je žiadnou socialistickou nostalgiou, ale mimoriadne významným dňom s presahom do budúcnosti. Práve dnes si pripomíname naše 15. výročie vstupu do Európskej únie. Bol to jeden z najdôležitejších dní v modernej slovenskej histórii, pretože sme sa definitívne a naplno začlenili do spoločnosti, kam našimi hodnotami patríme. Nič sa na nich nemení ani dnes,“ povedal Pellegrini.

EÚ je budúcnosťou Slovenska

Pellegrini je presvedčený o tom, že EÚ je budúcnosťou Slovenska. „Slovenská republika sa tak stala súčasťou moderného demokratického spoločenstva postaveného na spoločných hodnotách, rozvíjaní ekonomickej spolupráce a presadzovaní sociálnej politiky. Som presvedčený, že EÚ je budúcnosťou Slovenskej republiky, pretože nám vytvára slobodný priestor na rozvoj a prosperitu."

"V ďalšom období existencie EÚ pred nami stojí celý rad úloh, ako zefektívniť jej činnosť, som však presvedčený, že základom je budovanie jej silného sociálneho pilieru. Aj keď pred nami stojí zložité obdobie, verím, že v nastávajúcich voľbách do EP zvíťazia štandardné strany, ktoré majú záujem rozvíjať úspešný projekt EÚ a súčasťou tohto procesu bude aj Slovenská republika. 28 rôznych národov vždy hľadá ťažšie cestu ku konsenzu ako veľké národné štáty, ale musíme ho naďalej hľadať, aby Európa bola ako celok silnejšia a úspešnejšia,“ dodal premiér.

Členom Európskej únie sa Slovenská republika stala v roku 2004 spolu s Českou republikou, Cyprom, Estónskom, Maďarskom, Lotyšskom, Litvou, Maltou, Poľskom, a Slovinskom. Spoločná bezpečnostná a obranná politika EÚ vznikla v roku 1999 a jej aktívnym spolutvorcom je od roku 2004 aj Slovensko.





