Európska únia nemôže budovať zelenšiu budúcnosť sama, podľa Hegera musí spolupracovať celý svet

8.10.2021 (Webnoviny.sk) - Európska únia nemôže zostať v budovaní zelenšej budúcnosti osamotená. Tvrdí to v reakcii na plány únie obsiahnuté v iniciatíve Next Generation EU slovenský predseda vlády Eduard Heger.

Ako uviedol v piatok na konferencii Tatra Summit 2021 vo Vysokých Tatrách, plány únie, ako sa dostať z pandemickej krízy cez posilňovanie digitalizácie či znižovanie emisií sú dobré, dôležité však bude, ako sa ich podarí skutočne implementovať.

Globálne koordinovaný postup

„Musíme začať hovoriť o tom, ako urobiť aj zvyšok sveta čistejším. Lebo áno, my budeme zelenší, najzelenší na svete. Ale ja sa pýtam, stačí to? Zaplatíme celý účet? Myslím, že to musí byť celosvetová záležitosť, keď chceme zachrániť túto planétu,“ uviedol Heger.

Podobne situáciu pritom vníma aj generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Mathias Cormann. Pri budovaní zelenšej budúcnosti musí ísť podľa neho o globálne koordinovaný postup, aby sa nevytvárali pre jednotlivé krajiny neférové podmienky. „Musí to byť efektívny a férový prístup,“ dodal.

Investície do znižovania emisií si zároveň vyžiadajú obrovské finančné zdroje. Ako pripomenul šéf VÚB banky a prezident Slovenskej bankovej asociácie Alexander Resch, na európskej úrovni sa hovorí o potrebe dodatočných 200 miliardách eur ročne, v prípade samotného Slovenska by to mohlo byť až 20 miliárd eur vynaložených do roku 2030.

Riešenia musia byť ekonomicky obhájiteľné

Nevyhnutné bude preto podľa neho hľadať tiež riešenia, ktoré budú ekonomicky obhájiteľné. „Aby sme to dosiahli, musíme uistiť investorov, že riešenia, ktoré sa budú hľadať, vytvoria hodnoty. Pretože tieto peniaze potrebujú nejakým spôsobom plynúť, potrebujú sa splácať a vytvárať hodnoty,“ dodal.

Účastníci diskusie sa pritom zhodli, že ciele obsiahnuté v pláne obnovy sú pozitívne a môžu Európu vyviesť z pandémie silnejšiu. Problémom však môže byť jeho samotná implementácia. Ako najväčšiu výzvu to vníma aj samotný premiér Eudard Heger.

„Máme skúsenosti so zlou implementáciou plánov, na Slovensku je to zložité. Musíme mať poctivú diskusiu a spoluprácu tak s bankovým sektorom, ako aj ďalšími firmami,“ dodal.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu