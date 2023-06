Európska únia musí reflektovať na požiadavky občanov a akútne riešiť výzvy budúcnosti, vyhlásil Korčok

30.5.2022 (Webnoviny.sk) - Je treba konať, lebo naliehavosť a výzvy, ktoré sa spájajú s budúcnosťou Európskej únie (EÚ), pripomínajú, že diskusie je potrebné pomaly ukončiť a treba sa pozrieť na to, čo pre budúcnosť, ale aj prítomnosť treba vykonať.

Zmeny zmlúv

Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) to povedal počas záverečného hodnotiaceho podujatia ku Konferencii o budúcnosti Európy. Minister toto podujatie vníma ako precedens, kde sa najprv diskutuje z občanmi a zisťuje sa, aké sú ich očakávania.

„Vidím riziko v tom, že do popredia sa dostanú najmä inštitucionálne otázky, a že debata sa prenesie z ulíc za zatvorené dvere a bude najmä o tom, kto je za a kto je proti otváraniu základných zmlúv. Pre Slovensko debata o zmene zmlúv nestojí tak, ako ju mnohí prezentujú. A síce, že bez zmeny zmlúv sa nedá urobiť nič, druhá strana ich zase nechce vôbec otvárať,“ povedal Korčok.

Budúcnosť európskeho spoločenstva

Konferencia o budúcnosti Európy sa končí podľa Korčoka v časoch, ktoré si Slovensko a ani Európa vôbec nevedeli predstaviť. Dôvodom je vojna na Ukrajine.

„To, čo pred vojnou na Ukrajine znelo ako vzletná floskula, že EÚ je na prvom mieste mierový projekt, nadobúda veľmi reálne kontúry. Každému je jasné, čo je vojna, a čo to znamená, keď nie je mier,“ uzavrel Korčok.

Doplnil, že konkrétne výsledky Konferencie o budúcnosti Európy sú veľmi naliehavé a vyzval, aby sa od diskusií prešlo k reálnym krokom.

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.