Európska únia je nejednotná v názoroch o vstupe Bulharska, Rumunska a Chorvátska do Schengenu, obáva sa nelegálnej migrácie

8.12.2022 (Webnoviny.sk) - Krajiny Európskej únie vo štvrtok zvažujú, či Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko môžu úplne otvoriť svoje hranice a vstúpiť do schengenského priestoru. Zdá sa však, že ich vstup do tejto zóny bez kontroly totožnosti sa pravdepodobne oneskorí.

Tieto tri krajiny už čiastočne dodržiavajú schengenské pravidlá, no ešte musia byť zrušené kontroly na vnútorných hraniciach. Medzi partnermi tejto trojky už dlho pretrvávajú obavy z organizovaného zločinu, nelegálnej migrácie a iných bezpečnostných problémov.

Európska komisia minulý mesiac rozhodla, že všetky tri kandidátske krajiny spĺňajú technické kritériá na vstup, a za ich členstvo hlasoval aj Európsky parlament.

„Rozšírením Schengenu sa staneme silnejší, nie slabší,“ povedal podpredseda komisie Margaritis Schinas pred stretnutím ministrov vnútra EÚ, ktorí budú diskutovať o pripravenosti Bulharska, Rumunska a Chorvátska na vstup do Schengenu.

„Dúfam, že zvíťazí zdravý rozum a otvorená myseľ,“ dodal Schinas.

Kým Chorvátsko sa nestretlo so žiadnym výrazným odporom zo strany iných krajín EÚ, zdá sa, že Rakúsko bude takmer určite vetovať vstup Bulharska a Rumunska, keďže čoraz viac ľudí nelegálne prichádza do Rakúska po trase cez tieto balkánske krajiny.

Rakúski predstavitelia sa obávajú, že zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach by mohlo urobiť z Bulharska a Rumunska dopravné tepny pre žiadateľov o azyl. Okrem Rakúska prejavili námietky voči vstupu Bulharska a Rumunska do Schengenu aj Holandsko a Maďarsko.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz