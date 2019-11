Európska liga (odveta 2. predkola): Atromitos – FC DAC 1904 Dunajská Streda (online)

1.8.2019 (Webnoviny.sk) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda hrajú vo štvrtok od 19:00 v Aténach proti Atromitosu odvetný zápas 2. predkola Európskej ligy.

Prvý súboj sa pred týždňom na Žitnom ostrove skončil triumfom gréckeho tímu 2:1 a tak musia hráči slovenského tímu aspoň dvakrát skórovať, ak chcú v pohárovej Európe pokračovať.

Európska liga 2019/2020 – 2. predkolo (odveta) Atény Atromitos - FC DAC 1904 Dunajská Streda hrá sa od 19:00 SELČ Góly: Žlté karty: 0 – 0 strely celkovo (na bránu): 0:0 (0:0) rohové kopy: 0:0, ofsajdy: 0:0, držanie lopty (v %): 50 – 50, rozhodcovia: M. Al-Hakim - M. Culum, F. Klyver (všetci Švéd.) Zostavy: Atromitos: FC DAC 1904:

Dunajskostredčania sa na gréckeho protivníka naladili nedeľňajším vysokým víťazstvom nad nováčikom Fortuna ligy z Pohronia (5:1). Dvomi gólmi sa pod to podpísal maďarský stredopoliar Kristopher Vida, ktorý dúfa, že tímu "pušný prach" nezvlhol cestou za súperom do Grécka.

Slovenský zástupca sa v pohárovej Európe predstaví v Grécku po desiaty raz. Dosiaľ jediné víťazstvo v tejto krajine zaznamenala Žilina. Bolo to ešte pred 58 rokmi - v 1. kole Pohára víťazov pohárov 1961/1962, keď na ihrisku Olympiakosu Pireus triumfovala 3:2. Takýto výsledok by teraz Dunajskostredčanov posunul do 3. predkola. Historická štatistika slovenských tímov v zápasoch na aténskej pôde (1-1-5) je však proti nim.

