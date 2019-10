Európska komisia vysvetlila, prečo prešetruje slovenský odvod pre obchodné reťazce

BRATISLAVA 2. apríla (WebNoviny.sk) - Európska komisia (EK) začala s hĺbkovým prešetrovaním osobitného odvodu pre obchodné reťazce pôsobiace na Slovensku.

Rozpor s pravidlami Európskej únie

Má totiž obavy, že príslušná legislatíva selektívne zvýhodňuje istých maloobchodníkov oproti ich konkurentom, čo je v rozpore s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci.

Komisia o tom informovala v utorok prostredníctvom tlačovej správy. Slovensko zároveň oficiálne požiadala, aby pozastavilo uplatňovanie predmetného opatrenia, až kým neuzavrie svoje posúdenie podľa pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci.

Zákon prezident Kiska nepodpísal

Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov z dielne SNS nadobudol účinnosť od začiatku roka 2019. Zákon platil aj napriek tomu, že ho prezident SR Andrej Kiska nepodpísal.

Osobitný odvod na základe schváleného zákona mali platiť obchodné reťazce, v ktorých aspoň 25 % z obratu tvoria potraviny a majú prevádzky minimálne v 15 % všetkých okresov. Výška odvodu bola stanovená na úrovni 2,5 % z čistého obratu.

Komisia upozorňuje, že v dôsledku uplatňovania rôznych výnimiek by tento odvod muselo uhradiť len sedem maloobchodných prevádzok potravín, pričom šesť z nich vlastnia podniky so sídlom v iných členských štátoch. To vedie k obavám zo selektívneho zvýhodňovania podnikov, ktoré sú od predmetného odvodu oslobodené, a preto ide o štátnu pomoc v zmysle pravidiel EÚ, uviedla komisia.





