Európska komisia víta dohodu na zjednodušení pravidiel DPH pri online predaji

BRATISLAVA 12. marca (WebNoviny.sk) - Pravidlá týkajúce sa dane z pridanej hodnoty (DPH) pri online predaji tovaru v rámci Európskej únie by sa mohli zjednodušiť. Európska komisia privítala dohodu členských štátov únie, ktorými by sa okrem iného malo zabezpečiť aj zlepšenie boja proti daňovým podvodom.

Navrhované opatrenia by pritom mali členským štátom pomôcť znovu získať daňové príjmy vo výške až 5 mld. eur, o ktoré každoročne v sektore online predaja prichádzajú.

Nový systém DPH pre internetových predajcov by mal byť pripravený do roku 2021. Aktualizovaný elektronický obchodný portál pre DPH, alebo „jednotné kontaktné miesto“, ktorý je súčasťou týchto opatrení, umožní spoločnostiam, ktoré svojim zákazníkom predávajú tovar online, aby si plnili povinnosti súvisiace s touto daňou v Európskej únii pomocou jedného jednoduchého internetového portálu v ich vlastnom jazyku.

"Bez tohto portálu by sa museli zaregistrovať pre DPH v každom členskom štáte Európskej únie, do ktorého chcú predávať. Túto povinnosť podniky uvádzajú ako jednu z najväčších prekážok cezhraničného obchodovania pre malé podniky," konštatuje Európska komisia.

Nové pravidlá bude možné prijať s konečnou platnosťou, keď bude k dispozícii poradné stanovisko Európskeho parlamentu. Nové pravidlá týkajúce sa DPH sa budú uplatňovať od 1. januára 2021, pričom členské štáty musia transponovať nové pravidlá smernice o DPH do vnútroštátnych právnych predpisov do konca roku 2020. Podniky, ktoré by chceli využívať rozšírený režim jednotného kontaktného miesta, sa môžu začať registrovať v členských štátoch od 1. októbra 2020.

