Európska komisia schválila novú pomoc pre ľudí v Bielorusku, podporí občianskych aktivistov aj študentov

7.12.2022 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) v stredu schválila nový program pomoci bieloruskému ľudu v sume 25 miliónov eur.

Podpora nasleduje po brutálnej reakcii bieloruského režimu voči protestom zameraným proti sfalšovaniu výsledkov bieloruských volieb v auguste 2020. EK o tom informovala na svojej internetovej stránke.

Novým programom pomoc bieloruskému ľudu zo strany EÚ v tomto roku stúpne na viac ako 30 miliónov eur.

Od sfalšovaných výsledkov volieb z augusta 2020 Európska únia podporila Bielorusov sumou viac ako 100 miliónov eur, a to pokrytím priamej pomoci obetiam represií, občianskej spoločnosti, nezávislým médiám, mládeži, malým firmám, zdravotníctvu a kultúre.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz