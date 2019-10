Európska komisia predpovedá vyšší dopyt po mliečnych výrobkoch a nižšiu spotrebu tekutého mlieka

BRATISLAVA 30. decembra (WebNoviny.sk) - Minimálne do roku 2030 sa bude pravidelne zvyšovať dopyt po tradičných mliečnych výrobkoch vyrobených v Európskej únii, čo bude súvisieť s rastúcou svetovou populáciou a príjmami v mliekarenskom sektore.

Spotreba tekutého mlieka klesne

Do roku 2030 by tak Európska únia mohla zásobovať takmer 35 % celosvetového dopytu po mliečnych výrobkoch, pričom výroba sa viac zameria na výrobky s pridanou hodnotou, ako sú ekologické výrobky alebo výrobky s chráneným zemepisným označením. Vyplýva to zo zistení poľnohospodárskeho výhľadu EÚ na roky 2018 až 2030, ktoré boli uverejnené Európskou komisiou (EK).

Európska komisia predpokladá, že vývozy syrov, masla, sušeného odstredeného mlieka, sušeného plnotučného mlieka a sušenej srvátky v EÚ sa v priemere zvýšia do roku 2030 približne o 330 tis. ton ekvivalentu mlieka ročne.

Pokiaľ ide o vnútorný trh Európskej únie, bude podľa komisie potrebných do roku 2030 približne ďalších 900 tis. ton mlieka ročne na uspokojenie dopytu po tradičných mliečnych výrobkoch, najmä syrov. Naopak, očakáva sa, že spotreba tekutého mlieka bude v únii naďalej klesať, až do roku 2030.

Vyšší dopyt po mliečnych výrobkoch

Výroba mlieka v EÚ by mala v priemere dosiahnuť mierny nárast v rokoch 2018 až 2030, a to v priemere o 0,8 % ročne. Produkcia sa odhaduje na 167 miliónov ton v roku 2018 a do roku 2030 by mala dosiahnuť 182 miliónov ton. Nakoniec by mal do roku 2030 vzrásť aj výnos z mlieka vyrobeného v EÚ, ktorý by bol o 17 % vyšší ako v roku 2017.

"Keďže svetová spotrebiteľská základňa v danom sektore rastie a rastú aj príjmy v ňom, očakávame zvýšenie dopytu po mliečnych výrobkoch z EÚ. Celosvetový obchod v tomto sektore sa však zvýši oveľa pomalšie ako v poslednom desaťročí, pričom EÚ a Nový Zéland budú naďalej dominovať na trhu tak, ako teraz," uviedla k prognózam EK.





