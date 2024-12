Európska komisia odmietla vyjadrenia Orbána, podľa neho sa nemá samit EÚ zaoberať otázkou rokovaní o vstupe Ukrajiny do bloku

Európska komisia (EK) odmietla vyjadrenia maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý trvá na tom, že samit EÚ v polovici decembra by sa ani nemal zaoberať otázkou začatia rokovaní s Ukrajinou o jej členstve v bloku.

Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje vyjadrenie zástupkyne Európskej komisie Any Pisonerovej. Európska komisia nesúhlasí s tvrdeniami Orbána, že pozícia EK k Ukrajine je „nepodložená a zle pripravená„, uviedla Pisonerová.

„Nemyslíme si, že náš návrh je nerozumný. Naopak, sme presvedčení, že Ukrajina odviedla úžasnú prácu. Z našej strany sme dali odporúčania na začatie rokovaní a teraz je na členských štátoch, aby rozhodli o našich návrhoch,“ zdôraznila.

Exprezidentovi Porošenkovi zakázali vycestovať z Ukrajiny pre údajné stretnutie s premiérom Orbánom





Bývalému ukrajinskému prezidentovi Petrovi Porošenkovi zakázali opustiť Ukrajinu, aby mohol ísť na plánované stretnutie s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, uviedla v sobotu ukrajinská bezpečnostná služba (SBU).

Zakázali mu prejsť hranicu

Porošenko už v piatok oznámil, že mu zakázali prejsť hranicu napriek tomu, že mal povolenie od parlamentu, pričom to nazval „útokom na jednotu“. Keďže v krajine platí stanné právo, muži vo veku 18 až 60 rokov ju nemôžu opustiť bez špeciálneho povolenia.

Päťdesiatosemročný politik, ktorého v roku 2019 vo voľbách porazil terajší prezident Volodymyr Zelenskyj, tvrdil, že sa mal stretnúť s predsedom americkej Snemovne reprezentantom Mikeom Johnsonom a poľským parlamentom.

Stretnutie s Orbánom

Bezpečnostná služba však zistila, že Porošenko súhlasil aj so stretnutím s Orbánom, ktorý je prorusky orientovaný a odmieta podporiť vstup Ukrajiny do Európskej únie. Vo vyhlásení na sociálnych sieťach uviedla, že takéto stretnutie by z Porošenka „urobilo nástroj v rukách ruských špeciálnych služieb“.





Hovorca Orbána v sobotu večer na platforme X napísal, že Maďarsko „nechce hrať žiadnu úlohu vo vnútropolitických bojoch prezidenta Zelenského“. Avšak nepotvrdil ani nepoprel, že Orbán s Porošenkom mali naplánované stretnutie. Predseda ukrajinského parlamentu v nedeľu obvinil Porošenkovu stranu Európska solidarita z toho, že falošne tvrdí, že jej poslancom systematicky bránia cestovať do zahraničia.

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.