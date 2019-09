Európska investičná banka pozastavila financovanie na stavbe diaľnice D4, pokračuje vyšetrovanie

BRATISLAVA 31. mája (WebNoviny.sk) - Európska investičná banka (EIB) dočasne pozastavila financovanie výstavby časti diaľnice D4 pri Bratislave v rámci PPP projektu.

Dôvodom sú doterajšie zistenia o použití nevhodných stavebných materiálov na základe vykonaného ekoauditu na stavbe úsekov D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka, sever - Bratislava, Rača.

Polícia vyšetruje kontamináciu

"EIB zastavila financovanie dovtedy, kým sa nevysvetlí, či je tam taký materiál, alebo nie je," informoval v piatok médiá minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd). Začiatkom tohto týždňa rokoval s viceprezidentom EIB Vazilom Hudákom.

Banka podľa ministra dopravy súhlasila s tým, že menšiu časť peňazí na výstavbu diaľnice D4 bude poskytovať tam, kde je potvrdené, že je všetko v poriadku. V prípade problému alebo predpokladu, že na stavbe môže byť niečo nevhodné, platby zastaví, kým sa nevysvetlí situácia, alebo sa neurobí náprava. "S tým banka súhlasila. Je tam polícia, banky to berú veľmi vážne. Polícia má potvrdiť, alebo vyvrátiť kontamináciu, lebo kontaminácia je trestný čin," povedal Érsek. Minister chce, aby práce na stavbe pokračovali a boli dokončené, ale tak, ako to má byť. Dôležitejšia je podľa neho čistá voda ako diaľnica.





Materiál musí byť otestovaný

Európske pravidlá pripúšťajú na stavbe použitie recyklátu vyrábaného zo stavebného odpadu. Zásypový materiál používaný ako podkladová vrstva pri stavbe ciest však musí otestovaný a zhotoviteľ musí mať povolenie na jeho vyvážanie na stavbu. "S tým máme problém. Ministerstvo životného prostredia a ministerstvo dopravy a výstavby nasadili všetky možné zložky, aby znovu odobrali vzorky a pozreli sa, či recyklát je dobrý," uviedol Érsek. "Ak je tam niečo, čo je ako sendvič poukladané, sondy upozornia na to a musia zobrať odtiaľ všetko, čo je tam nanosené," upozornil minister s tým, že polícia to vyšetruje.





Minister vydal pokyn na vykonávanie náhodných kontrol materiálov na celej trase stavby D4 a priľahlej rýchlostnej ceste R7 medzi Bratislavou a Holicami. Vzorky v Jarovciach odhalili znečistené veci, lebo recyklát nebol správny. "Problém bol v Jarovciach, kde nebol prírodný materiál nablízku," poznamenal Érsek. Zhotoviteľ vyvážal podľa ministra na stavbu R7 štrk a polícia zisťuje, či mal na to povolenie.





Nové testy na viacerých miestach

Riaditeľ odboru manažmentu PPP projektov na ministerstve dopravy Peter Tvrdoň povedal, že nové testy budú na viacerých miestach výstavby D4 a R7. Zabezpečuje to Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS), ktorá má akreditované laboratórium na odoberanie vzoriek. "NDS nám poskytuje technickú pomoc v rámci koncesnej zmluvy. Nevhodný materiál bude musieť ísť preč, na ten, ktorý by bol vhodný a nie je povolený, budeme žiadať koncesionára o povolenie. V rámci ekoauditu sme získali dôkaz, na základe ktorého sme podali podnet na Špeciálny stavebný dohľad a na Inšpekciu životného prostredia," uviedol Tvrdoň. Odber vzoriek musia koordinovať s políciou, aby nezmarili vyšetrovanie. "Nemôžeme tam len tak nabehnúť," upozornil.





Na práce na D4 a R7 by mal podľa ministra dopravy dohliadať nový stavebný dozor, keďže súčasný už nemá dôveru vzhľadom na zistené nedostatky. Minister tento týždeň rokoval s koncesionárom projektu Zero Bypass (Obchvat Nula). "Som presvedčený, že koncesionár niekde zavádzal, lebo tieto veci mal odhaliť a upozorniť na to. Koncesionár mal potvrdiť, či súhlasí s výmenou stavebného dozoru. Na základe dohody s koncesionárom sa vyberie ďalší dozor," vysvetlil Érsek. Každý zo štyroch uchádzačov v tendri na realizáciu projektu D4 a R7 navrhol viaceré firmy na dozor. "Úspešný uchádzač si musel vybrať z iných ponúk, aby bola zabezpečená nestrannosť a nezaujatosť. Dozor reálne platia banky, tak ako koncesionára a zhotoviteľa, ale cena nezávislého dozoru je zahrnutá v cene diela. Technický poradca bánk kontroluje odvedené práce a či dozor konal alebo nekonal," povedal Tvrdoň.

