Europoslanci sú hlboko znepokojení, štáty vyzvali na koordinované vyhostenie ruských diplomatov

29.4.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vyzvali členské štáty Európskej únie (EÚ), aby pristúpili ku koordinovanému vyhosteniu ruských diplomatov. V nelegislatívnom uznesení, ktoré prijali vo štvrtok, sa tak vyjadrili v súvislosti s výbuchom muničného skladu v českých Vrběticiach, za ktorým sú podľa odhalení českých tajných služieb ruskí agenti, aj následným neodôvodneným vyhostením 20 českých diplomatov z Ruska.

Spomenutý výbuch, ktorý si vyžiadal dvoch mŕtvych, poslanci dôrazne odsúdili, označili ho za neakceptovateľný nepriateľský akt a zdôraznili, že EÚ stojí v diplomatickom spore s Ruskou federáciou pevne za Českom. V tlačovej správe o tom informovala tlačová atašé EP na Slovensku Ivana Janíková.

Hlboké znepokojenie Európskeho parlamentu

Európsky parlament v spomenutom uznesení vyjadril aj hlboké znepokojenie nad nedávnym posilňovaním ruskej vojenskej prítomnosti na hraniciach s Ukrajinou i na anektovanom polostrove Krym. Ak by zvyšovanie vojenskej prítomnosti malo viesť k ruskej invázii na Ukrajinu, EÚ musí dať jasne najavo, že cena za takéto porušenie medzinárodného práva a noriem by bola veľmi vysoká, uviedli poslanci.

Ako sa píše v uznesení, za takýchto okolností by mal byť okamžite zastavený dovoz ropy a plynu z Ruska do EÚ, Rusko by malo byť vylúčené z platobného systému SWIFT a všetky aktíva oligarchov blízkych ruským orgánom a ich rodín v EÚ by sa mali zmraziť a ich víza zrušiť.

Výzva na okamžité prepustenie Navaľného

Parlament tiež zopakoval svoju výzvu na okamžité a bezprostredné prepustenie ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného. Jeho odsúdenie bolo podľa poslancov politicky motivované a bolo v rozpore s medzinárodnými záväzkami Ruska v oblasti ľudských práv.

V uznesení tiež pripomenuli ruským orgánom a prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že sú plne zodpovední za život a telesnú integritu Alexeja Navaľného a že musia prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu jeho telesného a duševného zdravia.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?