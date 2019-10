Europoslanci budú rokovať o posilnení Frontexu, bezpečnejších autách aj o dvojakej kvalite produktov

BRATISLAVA 14. apríla (WebNoviny.sk) – Poslancov Európskeho parlamentu na poslednom plenárnom zasadnutí čaká hlasovanie o dohode na posilnení Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Počas posledného plenárneho zasadnutia pred májovými eurovoľbami budú hovoriť aj o odklade brexitu, bezpečnostných prvkoch automobilov či právnom štáte v Rumunsku.

Počas schôdze so svojou predstavou o budúcnosti EÚ vystúpi lotyšský premiér Krišjanis Karinš. Na programe majú aj smernicu o dvojakej kvalite produktov. Poslanci sa v Štrasburgu stretnú od 15. do 18. apríla.

Hlasovanie o posilnení Frontexu

Poslanci EP budú hlasovať o dohode s ministrami členských štátov na posilnení Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže (Frontex). Nové nariadenie by malo odstrániť existujúce nedostatky v činnosti agentúry a lepšie ju pripraviť na aktuálne výzvy v oblasti bezpečnosti a migrácie.

Stály desaťtisícový zbor EÚ by mal podporiť vnútroštátne orgány pri kontrole hraníc a návratovej politike, ako aj v boji proti cezhraničnej kriminalite. Počet operačných pracovníkov nového Frontexu by sa mal do roku 2021 zvýšiť na päťtisíc, stály desaťtisícový zbor by mal byť plne funkčný do roku 2027.

Nariadenie počíta aj s takzvanou rezervou rýchleho zásahu, ktorá by mala byť nasadená v núdzových situáciách.

Bezpečnejšie automobily

Hlasovať budú aj o zavedení bezpečnostných prvkov do automobilov. Budú povinnou výbavou áut od mája 2022. Na nariadení sa už dohodli s ministrami EÚ.

Povinným bezpečnostným prvkom bude napríklad systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti. Očakáva sa, že by vďaka tomu mohol klesnúť počet smrteľných nehôd o 20 percent.

Medzi ďalšie prvky by mali patriť pokročilé systémy núdzového brzdenia a varovania pred rozptýlením pozornosti, systém núdzového udržania vozidla v jazdnom pruhu, ako aj detekcia spätného chodu a signál núdzového brzdenia.

Dopravné nehody na cestách EÚ si podľa predbežných údajov Európskej komisie vyžiadali v roku 2018 približne 25 100 životov a 135 000 vážnych zranení.

Dvojaká kvalita výrobkov

Nové pravidlá ochrany spotrebiteľa zamerané na sprehľadnenie rozhodovania o poradí zobrazovaných ponúk na online trhoch a dvojakú kvalitu výrobkov budú predmetom hlasovania v stredu.

Online trhy a porovnávacie služby, napríklad Amazon, eBay, AirBnb či Skyscanner, by mali v budúcnosti zverejniť hlavné parametre, ktoré určujú poradie ponúk, v akom sa zobrazia spotrebiteľovi na základe ním zadaného vyhľadávania.

Spotrebitelia by tiež mali byť jasne informovaní, či nakupujú tovary alebo služby od obchodníka alebo od súkromnej osoby, aby si boli vedomí úrovne následnej ochrany - napríklad v prípade reklamácie.

Nová smernica sa tiež venuje problematike dvojakej kvalite produktov, teda situácii, keď sú výrobky odlišného zloženia či s rôznymi charakteristikami ponúkané pod rovnakou značkou. Predložený text žiada Európsku komisiu, aby do dvoch rokov po účinnosti smernice dôkladne posúdila aktuálny stav a prípadne navrhla zaradenie dvojakej kvality produktov medzi nekalé obchodné praktiky.

Dopady odkladu brexitu

V rozprave budú spolu so zástupcami Rady a Európskej komisie diskutovať o dopadoch odkladu brexitu do 31. októbra. Pokiaľ Spojené kráľovstvo zostane členom EÚ aj v čase eurovolieb (23. - 26. mája), bude sa na nich musieť zúčastniť.

V opačnom prípade musí krajina opustiť Úniu do 1. júna 2019. Na stole budú mať aj smernicu o posilnení ochrany oznamovateľov nezákonných alebo verejný záujem poškodzujúcich aktivít.

Dlhoročný poslanec Európskeho parlamentu, ktorý stojí na čele lotyšskej vlády od januára 2019, Krišjanis Karinš vystúpi so svojou predstavou o budúcnosti EÚ v stredu.

Europoslanci budú počas plenárky hovoriť aj o stave právneho štátu v Rumunsku. Už v novembri 2018 vyjadrili znepokojenie nad reformou súdnictva, ktorá podľa nich ohrozuje deľbu moci v krajine.

