Európa čelí najväčšej bezpečnostnej kríze za desaťročia a preto rázne odpovie na ruskú agresiu, tvrdí Klus

23.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko aj Európa čelí najväčšej bezpečnostnej kríze za posledné desaťročia. Ohrozenie Ukrajiny je hrozbou pre celú Európu a Európska únia (EÚ) sa nebude len mlčky prizerať a na kroky Ruska rázne odpovie.

Po zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti v Bruseli to povedal štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS). V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).

Ide o našu spoločnú budúcnosť

Klus pripomenul, že členské štáty EÚ sa len niekoľko hodín po uznaní samozvaných separatistických území na východe Ukrajiny zhodli, že Moskva vážne porušuje medzinárodné právo a aj takzvané Minské dohody a Chartu Organizácie Spojených národov (OSN).

„Kremeľ zhodil zo stola všetky doterajšie politické i diplomatické snahy o zníženie napätia vo východnej Európe a poprel doterajšie rokovania s európskymi partnermi či vládou v Kyjeve. Slovensko aj so svojimi spojencami z EÚ a NATO preto vyzýva na jednotnú a ráznu reakciu, ktorej súčasťou budú pre Putinov režim veľmi bolestivé sankcie,“ zhodnotil Klus.

Pripomenul, že reakcia na neprípustné kroky Ruska na Ukrajine a pomoc Kyjevu v súčasnosti znamená podporovať celú Európu a Slovensko v nej. „Ide aj o našu bezpečnosť a spoločnú budúcnosť,“ doplnil.

Rusko podkopáva suverenitu susedov

Štátny tajomník vyhlásil, že osem rokov po anexii ukrajinského Krymu pokračuje režim v Rusku vo svojej agresívnej politike podkopávania suverenity a územnej celistvosti svojich susedov.





„Vláda pod vedením prezidenta Putina opäť raz ukázala, že uprednostňuje konflikt pred mierom, diplomaciou či dialógom. Medzinárodné právo, nezávislosť či zvrchovanosť iného štátu pre ruské vedenie absolútne nič neznamenajú,“ konštatoval. Pripomenul, že Slovenská republika jednoznačne podporuje nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny.

Ochrana novinárov

Štátny tajomník rezortu diplomacie tiež na utorkovom zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti v Bruseli vôbec po prvý raz inicioval začatie spoločnej diskusie o otázke zaistenia bezpečnosti a ochrany novinárov v EÚ.





„Naša demokracia a právny štát závisia od existencie nezávislých médií. Bezpečnosť a ochrana novinárov je z nášho pohľadu kľúčovým prvkom slobody médií a je potrebné sa tejto téme adekvátne venovať. Aj na pozadí štvrtého výročia vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej som požiadal mojich európskych partnerov, aby sme sa touto témou podrobnejšie zaoberali,“ vyhlásil. Zdôraznil, že práve slobodné a nezávislé médiá posilňujú demokraciu a právny štát v celej EÚ.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

