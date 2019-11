Erik Zabel chváli rekordéra Sagana. V našom športe sa nenájde jemu podobný, vraví

30.7.2019 (Webnoviny.sk) - Siedme víťazstvo Petra Sagana v bodovacej súťaži na Tour de France je od nedele na svete a je to nový historický rekord. Jeho doterajší spoludržiteľ Nemec Erik Zabel obrazne sňal klobúk pred svojim slovenským nasledovníkom.

"Sagan je Sagan. V našom športe sa nikdy predtým nenašiel jemu podobný cyklista," uviedol Erik Zabel v rozhovore pre Stuttgarter Nachrichten.

Zabel kraľoval na prelome milénií

Na otázku, či mu nie je ľúto, že stratil historické prvenstvo v počte dokončených Tour de France v zelenom drese, Zabel odpovedal rečníckou otázkou: "Je ťažké prísť o rekord, ale kto iný by mal byť lepší ako ja, ak nie Sagan? Jemu to historické maximum patrí absolútne právom."

Dnes 49-ročný rodák z Východného Berlína kraľoval medzi šprintérmi na Tour de France na prelome milénií. Zelený dres pre šampióna bodovacej súťaži získal Zabel šesťkrát za sebou v rokoch 1996 - 2001. V počte víťazných etáp sa dostal na číslo 12.

V tejto štatistike ho Sagan tento rok dorovnal, ale zatiaľ nepredstihol. Keďže Zabel (53) má na konte viac pódiových umiestnení ako Sagan (45), v historickom rebríčku mu patrí 16. priečka pred Slovákom na 17. mieste.

Obrovská všestrannosť Sagana

Podľa Zabela Sagan vďačí za "dlhoročné predplatné" zeleného dresu na TdF svojej obrovskej všestrannosti.





"V šprinte patrí medzi najlepších, čo dokázal okrem iného víťazstvom v piatej etape. Na rozdiel od väčšiny svojich konkurentov však prežije aj stredohorské etapy a usilovne zbiera body aj v záverečných šprintoch týchto etáp," uviedol Erik Zabel na adresu trojnásobného majstra sveta.





Sagan získal sedem zelených dresov počas ôsmich účastí na Tour de France. Jedinú "prehru" zaznamenal v roku 2017, keď ho diskvalifikovali po šprintérskom súboji s Markom Cavendishom a musel preteky predčasne opustiť už po 4. etape.

Buchmann dostane väčšiu podporu

Budúcnosť 29-ročného Slováka na Tour de France nemusí byť po dosiahnutí rekordnej méty bezprostredne spojená s ďalšími pokusmi o zelený dres.









Nemecké médiá špekulujú, že Emanuel Buchmann by mal v budúcnosti dostať ešte väčšiu podporu v boji o žltý dres, keďže v tomto roku celkovým štvrtým miestom presvedčil o svojich vrchárskych kvalitách.









"So silnejším tímom v horách by mohli stúpnuť Buchmannove šance a čo sa týka šprintov, namiesto Sagana by mohol dostať príležitosť najlepší nemecký šprintér Pascal Ackermann. Víťaz bodovacej súťaže na Giro dItalia by si v budúcnosti mohol vymeniť úlohy so Saganom," tvrdí Stuttgarter Nachrichten.

