Erik Grendel zhodnotil účinkovanie FC Spartak Trnava v Európskej lige

TRNAVA 14. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalový klub FC Spartak Trnava má za sebou mimoriadne turbulentné obdobie.

Na jednej strane klub vo štvrtok triumfom nad Fernerbahce Istanbul zavŕšil úspešné ťaženie v pohárovej Európe, na druhej strane sa Trnave nedarí v najvyššej slovenskej súťaži.

Okrem toho je budúcnosť klubu neistá. Odchod zo Spartaka ohlásili majiteľ Vladimír Poór, generálny manažér Pavel Hoftych, tréner Látal, prezident Dušan Keketi, v pozícii PR manažéra zase skončil Marek Ondrejka.

Napriek otvorenej otázke o ďalšom fungovaní klubu si hráči užili triumf v záverečnom vystúpení v Európskej lige 2018/2019.

"Víťazstvo chutí sladko. Išli sme do zápasu s tým, že chceme Fenerbahce potrápiť. To sa nám podarilo. Súper bol trochu zmrznutý, zápas zrejme bral ako povinnosť. My sme sa dobre pripravili a bolo vidno, že chceme uspieť viac ako hráči tureckého tímu," povedal po zisku dovedna siedmich bodov v D-skupine stredopoliar Erik Grendel.

Do Trnavy prišiel zo Zabrze

Spartak si vybojoval štyri body s belgickým Anderlechtom Brusel (doma zvíťazil 1:0 na Štadión Constanta Vanden Stocka sa zrodila bezgólová remíza), ďalšie tri pridal práve za víťazstvo nad Fenerbahce.

"Je pekné, že sme získali sedem bodov. Nikto to nečakal, všetci nás podceňovali. O to viac nás teší, že sme potešili trnavských fanúšikov a dôstojne reprezentovali Slovensko," uviedol Grendel, ktorý prestúpil do Trnavy v lete z poľského Górnika Zabrze.

"Už som ani nečakal, že po návrate na Slovensko si znovu zahrám v Európskej lige, ešte k tomu takto úspešne. Som za to rád a zároveň som vďačný chlapcom, že ma tak dobre prijali medzi seba, takisto aj fanúšikom za neuveriteľnú podporu," dodal 30-ročný futbalista.

Sedem bodov sa mu máli

Grendel už skôr viackrát avizoval, že by nerád skončil na poslednom mieste v skupine. Napokon sa mu však aj sedem bodov máli.

"S odstupom času nás môže mrzieť domáca prehra s Dinamom Záhreb. Mali sme ten zápas dobre rozohraný. Keby sme získali tri body, možno by sme skončili na druhom mieste a bolo by to ešte veselšie. Keby o niečo išlo, Fenerbahce by určite k záverečnému zápasu pristúpilo inak, takže to netreba preceňovať, ale musíme si vážiť takýto úspech," zamyslel sa.

Rodák z Handlovej priznal, že jeho dni v Trnave sú zrejme zrátané. "Čo príde, to ukáže až čas. Prežili sme dobrý polrok. Či budeme tu alebo niekde inde, to neviem. Verím, že si nájdeme dobré angažmány a budeme pokračovať v nastavenom trende. Vždy chcem hrať o najvyššie priečky, takže pokiaľ má Trnava fungovať v krízovom režime, ako sa hovorí, asi by to nebolo pre mňa. Nechcem hrať o záchranu, to ma nebaví," prezradil niekdajší stredopoliar Slovana Bratislava.

Po triumfe v poslednom zápase jesennej časti sezóny sa teší najmä na chvíľku odpočinku. "Zápasov bolo naozaj veľa. V súboji s Fenebahce z nás sršala energia, takže možno by sme ešte zopár zápasov zvládli. To preháňam. Už sa všetci tešíme na blízkych a rodinu. Verím, že všetci prežijeme sviatky v pokoji a dobre sa prichystáme na jar," uzavrel Grendel.

