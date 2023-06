Erdogan plánuje naďalej blokovať vstup Fínska a Švédska do NATO

29.5.2022 (Webnoviny.sk) - Turecký prezident má stále v úmysle blokovať vstup Fínska a Švédska do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Recep Tayyip Erdogan povedal novinárom, že stretnutia s fínskymi a švédskymi delegáciami tento týždeň neboli „na očakávanej úrovni“ a krajiny nepodnikli žiadne kroky na zmiernenie bezpečnostných obáv Turecka.

„Pokiaľ je Tayyip Erdogan na čele Tureckej republiky, nemôžeme povedať ‘áno’ krajinám, ktoré podporujú terorizmus, aby sa pripojili k NATO,“ povedal podľa novín Hürriyet v lietadle po sobotňajšej návšteve Azerbajdžanu.

Odkázal pritom na rozhovor člena sýrskej kurdskej administratívy na severovýchode Sýrie Saliha Muslima vo švédskej štátnej televízii v deň, keď sa konalo stretnutie delegácií. Podľa jeho slov je to dôkaz švédskej podpory kurdských militantov v Sýrii, ktorých Ankara považuje za odnož zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorá voči Turecku vedie od 80. rokov povstanie.

Erdogan vyhlásil, že severské krajiny nie sú úprimné a predstierajú. Zaviazal sa, že nedovolí vstup krajinám, ktoré „chovajú teroristov na prsiach, kŕmia teroristov na kolenách“. Zo spáchania rovnakej „chyby“ podporovania terorizmu obvinil aj Nemecko, Francúzsko a Holandsko.

Turecký prezident tiež povedal, že v pondelok bude telefonovať s lídrami Ukrajiny a Ruska.

