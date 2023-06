Erdogan naďalej odmieta podporiť vstup Švédska do NATO, vraj sa plne nezaoberalo bezpečnostnými obavami Turecka

14.6.2023 (SITA.sk) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan povedal, že Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) by sa nemala spoliehať na to, že jeho krajina schváli žiadosť Švédska o vstup do aliancie pred júlovým samitom v Litve, pretože severský štát sa plne nezaoberal bezpečnostnými obavami Ankary.

Chceli vstúpiť spolu s Fínskom

Erdo?an, ktorý sa v utorok vracal zo štátnej návštevy Azerbajdžanu, pred novinármi povedal, že postoj Turecka k pristúpeniu Švédska nie je „pozitívny“.

Švédsko a Fínsko spoločne požiadali o členstvo v NATO v máji 2022. Opustili tým svoju dlhodobú politiku vojenskej neutrality po tom, ako ruské sily napadli Ukrajinu.

Proti je aj Maďarsko

Zatiaľ čo Fínsko sa v apríli stalo 31. členskou krajinou aliancie, odpor Turecka a Maďarska zastavil snahy o vstup Švédska. NATO vyžaduje na prijatie nových členov jednomyseľný súhlas.





Turecko obvinilo Švédsko, že nepodniklo konkrétne kroky na potlačenie skupín, ktoré Ankara označuje ako teroristické organizácie alebo ktoré považuje za existenčné hrozby, vrátane kurdských skupín.

