Erdogan dal vstupu Fínska do NATO zelenú. Jeho členstvo však nebude úplné bez Švédska, povedal prezident Niinistö

17.3.2023 (SITA.sk) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok povedal, že jeho vláda pokročí s ratifikáciou fínskeho členstva v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO). Otvára tak cestu vstupu Fínska do vojenskej aliancie ešte pred Švédskom, ktoré sa o to usiluje zároveň s ním.

„Pokiaľ ide o splnenie svojich záväzkov v trojstrannom memorande o porozumení, videli sme, že Fínsko podniklo autentické a konkrétne kroky. Táto citlivosť pre bezpečnosť našej krajiny a na základe pokroku, ktorý sa dosiahol v protokole o vstupe Fínska do NATO, sme sa rozhodli iniciovať ratifikačný proces v našom parlamente,“ vyhlásil Erdogan na tlačovej konferencii po stretnutí s fínskym prezidentom Saulim Niinistöom.

V parlamente majú väčšinu

Na margo ochoty Turecka zvážiť ratifikáciu vstupu Švédska do NATO Erdogan povedal, že to bude „záležať na solídnych krokoch, ktoré Švédsko podnikne“.

V tureckom parlamente má väčšinu Erdoganova strana a jej spojenci. Očakáva sa, že parlament prístupový protokol Fínska ratifikuje ešte pred prezidentskými a parlamentnými voľbami, ktoré budú 14. mája.

Solidarita so Švédskom

„Mám pocit, že fínske členstvo v NATO nie je úplné bez Švédska,“ povedal.

Vstup do NATO si vyžaduje schválenie všetkými 30 existujúcimi členmi aliancie. Neurobili tak už len Turecko a Maďarsko. Ankara obvinila Švédsko aj Fínsko, že sú príliš mäkké voči skupinám, ktoré považuje za teroristické organizácie, no viac výhrad má voči Švédsku.

