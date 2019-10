Erdogan a Putin uzavreli historickú dohodu, budú mať spoločné hliadky na hraniciach so Sýriou

23.10.2019 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v ruskom letovisku Soči uzavreli podľa vlastných slov "historickú dohodu", ktorej cieľom je udržať kurdské sily od sýrskych hraníc s Tureckom. Na základe nej budú na hranici spoločne hliadkovať.

Pre Turecko to znamená, že si udrží kontrolu nad územím na úkor Kurdov, zatiaľ čo ruské jednotky budú spolu so sýrskymi dohliadať na zvyšok hranice. Dohodu uzavreli po tom, ako Spojené štáty náhle a neočakávane stiahli svoje jednotky zo severovýchodnej Sýrie, čo podľa analytikov znamenalo posilnenie tureckého a ruského vplyvu v regióne. Informuje o tom britská BBC.

Vytvorenie bezpečnostnej zóny

Turecko tento mesiac spustilo ofenzívu s cieľom vyhnať od svojej južnej hranice kurdských bojovníkov a v severovýchodnej časti Sýrie vytvoriť nárazníkovú zónu o šírke približne 30 kilometrov.

Turecko pri pokuse vytvoriť takzvanú "bezpečnostnú zónu", do ktorej chce poslať dva milióny sýrskych utečencov nachádzajúcich sa v Turecku, obsadilo 120-kilometrový pás pozdĺž svojej hranice so Sýriou medzi mestami Ras al-Ajn a Tal Abjád.

Ofenzíva prerušila dočasné prímerie

Po uzavretí dohody Turecko oznámilo, že nie je nutné pokračovať v ofenzíve, ktorú prerušilo dočasné prímerie, pretože kurdskí bojovníci sa stiahli z tureckej "bezpečnostnej zóny". Vo vyhlásení Ruska a Turecka sa tiež uvádza, že jednotky Kurdov sa stiahnu z miest Manbídž a Tal Rifát, ktoré ležia mimo daného územia. Kurdské jednotky sa ešte musia vyjadriť, či s takýmito požiadavkami súhlasia.

Podľa plánu by malo mať Rusko v častiach severnej Sýrie spoločné hliadky s Tureckom, ktoré majú zabrániť návratu kurdských bojovníkov do blízkosti turecko-sýrskych hraníc. Tieto hliadky by sa mali začať už v stredu, rovnako tiež spoločné hliadky Ruska a Sýrie v oblastiach, kde nepôsobia turecké jednotky.

