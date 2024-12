Epidémia koronavírusu pri súčasnom tempe vyvrcholí o 110 dní, nakazených bude 10 percent ľudí

V nedeľu sa prijali ďalšie, prísnejšie opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu. Ak ostanú v platnosti bez zmeny, epidémia na Slovensku by sa mala dočkať vrcholu na 110. deň od ich zavedení. V tom čase by bolo koronavírusom nakazených 10 % obyvateľstva.

Vyplýva to z analýzy, ktorú vypracoval Inštitút zdravotnej politiky pri Ministerstve zdravotníctva SR. Ako pri jej predstavení povedal šéf IZP Martin Smatana, prijatými opatreniami sa šírenie ochorenia Covid-19 výrazne spomalilo.

Ak by sme totiž neurobili nič, do mesiaca od prvej nákazy by už bolo nakazených 2,35 milióna občanov.

Čas na prijatie opatrení

S prijatými opatreniami sa však znižuje počet nakazených a zároveň spomaľuje a predlžuje šírenie vírusu. S týmito predpoveďami teda vieme predpokladať, ako vírus bude postupovať a pripraviť sa na to.





Počas vrcholu epidémie bude teda nakazených viac ako pol milióna občanov. Asi 40 % z nich však o tom ani nebude musieť vedieť, lebo budú bez príznakov. Zo zvyšných vyše 300-tisíc si bude takmer 24-tisíc vyžadovať hospitalizáciu. A takmer 3,3-tisíc bude potrebovať pľúcnu ventiláciu.





Na Slovensku však máme v súčasnosti zatiaľ istotu zhruba 500 prístrojov. Dokúpiť sa dajú, problém môže však byť s nedostatkom personálu, ktorý ho bude vedieť obsluhovať.

Nehrozí druhé Taliansko

Tieto údaje sa však budú meniť, upozornil analytik IZP Imrich Berta. Ovplyvňovať predpoveď bude ďalšie prijímanie, zmeny či rušenie jednotlivých opatrení.





Analytici do modelu tiež budú dopĺňať presnejšie údaje. Telekomunikační operátori by im mali sprístupniť dáta o fyzickom pohybe ľudí. Spresnia sa aj údaje o marginalizovaných skupinách. Zatiaľ ich dopad na situáciu IZP odhadol, keďže však ide o skupiny s mladším priemerným vekom, môže byť v skutočnosti miernejší.





Jedno je isté – na Slovensku nehrozí druhé Taliansko. Tam sa totiž pristúpilo k prvým opatreniam až v čase, keď bol vírus rozšírený. Situáciu môže ovplyvniť aj nový liek alebo spoľahlivo fungujúci liečebný postup súčasnými liekmi.

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.