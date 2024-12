Epidémia eboly v Kongu postihuje stále nové oblasti, vyžiadala si už takmer 2 000 obetí

Hoci WHO disponuje vakcínami a liekmi, ktoré by mohli vývoj epidémie zvrátiť, ich dodávanie ľuďom, ktorí ju potrebujú, je naďalej problematické, uviedol v piatok na tlačovom brífingu Mike Ryan, šéf WHO pre mimoriadne situácie. "Za posledných niekoľko týždňov sme zaznamenali znepokojivé rozširovanie ochorenia," poznamenal Ryan.