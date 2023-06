Enterprise Investors investujú do expanzie spoločnosti BISAR

8.12.2022 (Webnoviny.sk) -

BISAR sa špecializuje na služby súvisiace s outsourcingom procesov. Spoločnosť vznikla v roku 2015 a veľmi rýchlo narástla vďaka dodávkam služieb veľkým firmám. Postupom času si spoločnosť vybudovala pôsobivé portfólio renomovaných klientov z rôznych odvetví vrátane maloobchodu, logistiky a potravinárstva. Dynamický rast spoločnosti BISAR umocnili priaznivé makroekonomické okolnosti - veľmi nízka miera nezamestnanosti, nedostatok pracovníkov takmer vo všetkých odvetviach hospodárstva a starnutie populácie. Keďže tieto trendy prevládajú po celej Európe, spoločnosť BISAR už začala geografickú expanziu: začiatkom tohto roka vstúpila na rumunský trh a plánuje expandovať aj na ďalšie trhy v regióne strednej a východnej Európy.

BISAR venuje osobitnú pozornosť odbornej príprave svojich zamestnancov, čo výrazne zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb. Jej prevádzkovú dokonalosť, schopnosť rýchlo sa prispôsobiť potrebám zákazníkov a vysoké štandardy si obchodní partneri spoločnosti veľmi cenia. BISAR očakáva za celý rok 2022 tržby vo výške 70 miliónov eur a v budúcnosti plánuje dynamický rast na základe prevládajúcich makroekonomických trendov.

"BISAR poskytuje nepostrádateľné služby na vysporiadanie sa s rastúcim nedostatkom pracovnej sily spôsobený demografickými zmenami. Úroveň nezamestnanosti je nízka a pravdepodobne zostane taká aj počas očakávaného hospodárskeho poklesu. Som presvedčený, že spolu so zakladateľmi dokážeme zmierniť rastúcu nerovnováhu na trhu práce v Poľsku a v regióne," povedal Sebastian Król, partner spoločnosti Enterprise Investors, ktorý je zodpovedný za túto transakciu.

Člen predstavenstva spoločnosti BISAR Robert Abramek k transakcii uviedol: "Pevne veríme, že spolu s našimi partnermi zo spoločnosti Enterprise Investors dokážeme posunúť BISAR na ešte vyššiu úroveň. Toto nové partnerstvo urýchli nasadenie technologických riešení, ktoré sme už mali naplánované. Vzhľadom na strategickú pozíciu spoločnosti a vynikajúce vyhliadky plánujeme zvýšiť objem poskytovaných služieb pre existujúcich klientov a zároveň získať nových mimo poľského trhu."

O Enterprise Investors

Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali 2,2 mld. eur do 152 spoločností z rôznych odvetví a predali 136 investícií v objeme 4,2 mld. eur. https://www.ei.com.pl/sk/

