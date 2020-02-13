V decembri 2017 sa im narodili dvojčatá Lucy a Nicholas.
Enrique Iglesias a Anna Kurnikovová sú trojnásobní rodičia, narodila sa im druhá dcéra (foto)
14.2.2020 (Webnoviny.sk) - Španielsky spevák Enrique Iglesias a jeho partnerka, bývalá ruská profesionálna tenistka Anna Kurnikovová, sa stali trojnásobnými rodičmi.
Štyridsaťštyriročný interpret vo štvrtok na službe Instagram oznámil, že sa im vo štvrtok 30. januára narodila druhá dcéra.
"Moje slniečko," napísal ku snímke, na ktorej drží novorodeniatko v náručí. Fotky z pôrodnice zverejnila aj Kurnikovová.
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Spevák a 38-ročná Kurnikovová tvoria pár už takmer dve desaťročia.
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Enrique Miguel Iglesias Preysler je synom známeho speváka Julia Iglesiasa. Svoj eponymný debut vydal v roku 1995 a postupne naň nadviazal štúdiovkami Vivir (1997), Cosas Del Amor (1998), Enrique (1999), Escape (2001), Quizás (2002), 7 (2003), Insomniac (2007), Euphoria (2010) a Sex And Love (2014). Počas kariéry si pripísal na konto takmer dvesto rôznych ocenení.
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Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené
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Chystáte záhradu na zimu? Týchto 7 rastlín na jeseň nestrihajte, na jar by ste mohli ľutovať
Pohľad na usychajúce stonky a kríky, ktoré stratili letný tvar, prirodzene vyvoláva potrebu urobiť v záhrade poriadok. Kým však začneme rastliny skracovať jednu za druhou, oplatí sa vedieť, ako konkrétny druh rastie a predovšetkým na akých výhonkoch kv
Práve v tom spočíva jeden z najväčších problémov. Niektoré okrasné kry zakladajú kvetné púčiky pre ďalšiu sezónu už počas predchádzajúceho vegetačného obdobia. Pri jesennom reze tak môžeme nevedomky odstrániť presne to, čo malo o niekoľko mesiacov rozkvitnúť.
Strihanie rastlín na jeseň preto nemožno považovať za univerzálnu súčasť zazimovania záhrady. Pri nasledujúcich siedmich rastlinách je lepšie nožnice používať veľmi opatrne alebo ich odložiť úplne.
Hortenzie: najskôr zistite, aký druh pestujete
Hortenzie sú dobrým príkladom toho, prečo všeobecné rady o jesennom reze nemusia fungovať. Rozhodujúci je konkrétny druh.
Hortenzia kalinolistá (Hydrangea macrophylla) pri mnohých odrodách kvitne na staršom dreve. Púčiky, z ktorých sa v ďalšej sezóne vytvoria kvety, preto môže mať založené už pred zimou. Ak celý ker radikálne skrátime, môžeme sa pripraviť o značnú časť budúcoročného kvitnutia.
Neznamená to však, že všetky hortenzie sa nesmú strihať. Napríklad hortenzia metlinatá vytvára kvety na nových výhonkoch a režim rezu je preto iný. Pri hortenziách teda platí jednoduché pravidlo: najskôr identifikovať druh a až potom vziať do ruky nožnice.
Orgován si pripravuje kvety vopred
Ďalším kandidátom na jesenné „skrášľovanie“ býva orgován. Po opadaní listov dobre vidíme jeho konáre a ľahko nadobudneme pocit, že prerastenému kru prospeje radikálny rez. Lenže orgován si púčiky pripravuje s predstihom. Ak ho ostriháme na jeseň, môžeme spolu s konármi odstrániť aj základy budúcoročných kvetov. Vhodnejším obdobím na tvarovanie je čas po odkvitnutí. Rastlina následne dostane priestor na tvorbu nových výhonkov. Práve preto je strihanie rastlín na jeseň pri druhoch kvitnúcich na staršom dreve častým dôvodom sklamania v nasledujúcej sezóne.
Zlatovku upravujte až po odkvitnutí
Podobné pravidlo platí pri zlatovke. Ker obsypaný žltými kvetmi je jedným z prvých výrazných signálov prichádzajúcej jari. Ak však zlatovku na jeseň výrazne zostriháme, jej jarné predstavenie môže byť oveľa skromnejšie. Zlatovka totiž kvitne na výhonkoch vytvorených v predchádzajúcej sezóne. Vhodný čas na jej tvarovanie preto prichádza po odkvitnutí. Vtedy môžeme odstrániť staršie či nevhodne rastúce konáre a zároveň ponechať rastline dostatok času na tvorbu nových výhonkov.
Rododendron môže mať budúcoročné kvety už pripravené
Pri rododendrone možno budúce kvety dokonca pozorovať. Na koncoch výhonkov vytvára výrazné púčiky, z ktorých sa neskôr rozvinú súkvetia. Radikálny jesenný rez by preto mohol znamenať ich odstránenie. Rododendrony navyše spravidla nepotrebujú pravidelný silný rez. Ak je potrebné ker tvarovať, vhodnejšie je urobiť to po odkvitnutí. Pred zimou má väčší význam venovať pozornosť jeho celkovej kondícii a pri dlhotrvajúcom suchu aj dostatku vody.
Levanduľu môže neskorý radikálny rez oslabiť
Levanduľa potrebuje pravidelné skracovanie, aby zostala hustá a kompaktná. Rozhodujúci je však správny čas a intenzita zásahu. Problémom môže byť najmä silný rez vykonaný neskoro na jeseň. Rastlina už nemá dostatok času na reakciu pred príchodom chladného počasia a hlboký zásah do starého dreva môže byť riskantný. Levanduľu preto nie je vhodné pred zimou bezhlavo zrezať až k zdrevnatenej báze. Ak sme vhodný termín zmeškali, často je rozumnejšie s výraznejšou úpravou počkať. Strihanie rastlín na jeseň nie je teda iba otázkou estetického vzhľadu záhona. Nesprávny termín môže ovplyvniť aj prezimovanie rastliny.
Okrasné trávy môžu zostať stáť celú zimu
Čo s vysokými trsmi trávy, ktoré postupne hnednú a vysychajú? Prvou reakciou môže byť odstrihnúť ich tesne nad zemou. V mnohých prípadoch však nie je dôvod ponáhľať sa.
Suchá nadzemná časť okrasných tráv vytvára v zimnej záhrade zaujímavú štruktúru a môže čiastočne chrániť stred trsu pred nepriaznivými podmienkami. Staré steblá zároveň poskytujú úkryt drobným živočíchom. Zrezať ich môžeme až koncom zimy alebo skoro na jar, skôr ako sa naplno rozbehne nový rast. Pri manipulácii s niektorými druhmi sa oplatí použiť rukavice, pretože listy môžu mať ostré hrany.
Echinaceu nechajte ako zimnú „jedáleň“ pre vtáky
Odkvitnuté echinacey nemusia skončiť v komposte hneď po skončení leta. Ich tmavé semenné hlávky môžu zostať nad záhonom aj počas jesene a zimy. Semená predstavujú potravu pre niektoré vtáky a suché stonky zároveň vytvárajú úkryty pre drobné živočíchy. Rastlina pritom počas mrazivých dní dodáva záhonu štruktúru, najmä keď ju pokryje námraza alebo sneh. Starú nadzemnú časť môžeme odstrániť až pred novou vegetačnou sezónou. Výnimkou je situácia, keď rastlinu výraznejšie postihla choroba. Napadnuté zvyšky je vhodné zo záhona odstrániť, aby sa zbytočne nezvyšovalo riziko pretrvávania patogénov.
Kedy sú nožnice naopak namieste?
Opatrnosť neznamená, že by sme na jeseň nemohli odstrihnúť vôbec nič. Zlomené, poškodené či zjavne choré časti rastlín môžeme podľa potreby odstrániť. Pri chorobách treba myslieť aj na čistotu záhradného náradia. Oveľa väčšiu pozornosť si vyžaduje silný tvarovací alebo zmladzovací rez.
Pred každým zásahom sa oplatí zistiť, či rastlina kvitne na nových alebo starších výhonkoch. Ak vytvára budúcoročné kvetné púčiky už počas leta a jesene, radikálnym rezom sa môžeme pripraviť o kvety. Strihanie rastlín na jeseň teda nie je súťaž o čo najčistejší záhon.
Trochu „neporiadku“ môže záhrade prospieť
Moderný pohľad na jesennú údržbu záhrady navyše čoraz viac počíta s tým, že nie všetko suché musí okamžite zmiznúť. Semenné hlávky trvaliek môžu poskytovať potravu vtákom a stonky či steblá zase zimný úkryt drobným živočíchom. Aj záhon plný suchých trvaliek môže počas zimy vyzerať zaujímavo. Námraza, sneh a nízke zimné slnko mu často dodajú úplne inú podobu.