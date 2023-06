Energetickú krízu bude riešiť špeciálna pracovná skupina, povedie ju Sulíkovo ministerstvo

V rámci Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) by mala fungovať špeciálna pracovná skupina, ktorá sa bude zaoberať problematikou energetickej bezpečnosti.

Skupinu povedie Sulíkov rezort

Po utorňajšom rokovaní ÚKŠ to povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Skupinu podľa neho povedie Ministerstvo hospodárstva SR.

„My, ako Ústredný krízový štáb a všetci, ktorí sme tam, poskytneme absolútnu súčinnosť v rámci koordinácie, aby sa tie jednotlivé veci týkajúce sa krízy v energiách mohli koordinovať nadrezortne,“ uviedol minister.

Odchod ministra z funkcie

Skupina má podľa ministra fungovať na odbornej úrovni, a nie politickej, preto by jej fungovanie nemal ovplyvniť ani prípadný odchod ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) z funkcie.

„Tak som to aj navrhol členom ÚKŠ a tak to bude aj v kompetencii ministerstva hospodárstva, aby nominovalo človeka, ktorý bude viesť túto odbornú pracovnú skupinu,“ dodal minister.

Trh s elektrinou sa podľa Kremského celý zrútil. Sulíkovi vraj už dlho hovoril, že to treba riešiť

Predseda parlamentného hospodárskeho výboru Peter Kremský uviedol, že trh s elektrinou sa celý zrútil.





„Ja od začiatku roka hovorím ministrovi Sulíkovi, že to treba riešiť. Že firmy nemôžu mať desaťnásobne, päťnásobne vyššie ceny elektriny. Stále rozpráva o tom, že to je trh.





Ja si myslím, že v tejto situácii by mal štát zaviesť všeobecný hospodársky záujem, prikázať výrobu elektriny, prikázať dodávky, stanoviť ceny a nielen pre domácnosti, ale aj pre verejné inštitúcie, pre školy, nemocnice. Ja navrhujem to, aby naozaj tento všeobecný hospodársky záujem sa aplikoval na celý trh s elektrinou, pretože ten trh sa úplne zrútil.

To proste tá elektrina, ktorá sa tu vyrobí za 50 eur za megawatthodinu a dodá sa do vedľajšej dediny, medzitým virtuálne odíde do Lipska na burzu a tam zdražie na 900 a dodá sa za 900 eur,“ povedal v diskusnej relácii TA3 V politike Kremský.

