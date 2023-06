Energetická kríza decimuje európsky priemysel. Zamestnávatelia bijú na poplach, situácia je vraj vážna

Európska únia, ako aj jednotlivé členské vlády by v súvislosti s energetickou krízou mali začať urýchlene zavádzať systémové opatrenia na posilnenie konkurencieschopnosti priemyslu.

Vyzývajú ich na to európski, ale aj slovenskí zamestnávatelia. Podniky podľa nich najviac doplácajú práve na laxný prístup a nečinnosť tvorcov politík.

Najväčším problémom podnikov sú dnes vysoké ceny energií v kombinácii s hromadiacimi sa predpismi na úhradu za elektrinu a plyn. Situácia je podľa zamestnávateľov vážna, rastie počet bankrotov a znižuje sa objem investícií.

Problém spočíva predovšetkým v tom, že podniky v Európe platia za energie výrazne viac ako ich konkurenti z tretích krajín. Situáciu navyše komplikuje aj miera daňového zaťaženia.

„Takýto stav, bez adekvátneho zásahu zo strany národných vlád, je pre tisíce podnikov likvidačná. Ignorovanie otázky regulačného zaťaženia ešte viac vytláča spoločnosti a investície z kontinentu a poškodzuje Európu ako miesto podnikania,“ uviedol prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.

Len v tomto roku plánuje Európska komisia predložiť viac ako štyridsať nových politických iniciatív, z ktorých mnohé budú mať zásadný vplyv na podnikateľské prostredie. Škodlivých návrhov podľa zamestnávateľov pribúda, pričom sa európska legislatíva následne prenáša aj do členských krajín.

Prezident RÚZ však konštatuje, že so škodlivou legislatívou na úkor podnikateľského prostredia sa v poslednej dobe „roztrhlo vrece“ aj na Slovensku.

„Na aktuálnej schôdzi parlamentu by mali poslanci hlasovať o takmer stošesťdesiatich návrhoch zákonov, identifikovali sme, že takmer polovica z nich bude mať negatívne dopady na domáce podniky, čo považujeme za neprijateľné,“ zdôraznil.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

