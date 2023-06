Elektrinu potrebujú pľúcne ventilátory aj čerpacie stanice. Sústavu udržujú funkčnú za každú cenu

12.4.2020 (Webnoviny.sk) - Stredoslovenskí energetici chcú aj v súčasnej situácii udržať funkčnú elektrickú sústavu za každú cenu. V prípade zlyhania distribučnej siete by boli podľa spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) následky fatálne.

„Elektrinu potrebujú nielen pľúcne ventilátory, ale celé nemocnice, obchodné reťazce, zásobovanie, bezpečnostné zložky, ale aj čerpacie stanice a vodárne. Našu spoločnosť už stáli mimoriadne opatrenia do 300-tisíc eur a náklady ešte porastú,“ povedal pre agentúru SITA hovorca SSD Miroslav Gejdoš. Z hľadiska prevádzky a poruchovosti spoločnosť podľa neho zatiaľ nezaznamenala žiadny významný rozdiel oproti bežnému režimu.

Pripravujú sa na krízový scenár

Stredoslovenská distribučná sa pripravuje aj na krízový scenár, keď bude potrebné úplne uzavrieť dispečingy pred vonkajším svetom a operátori budú musieť zostať v karanténe na pracovisku.

„Vieme im zabezpečiť zásobovanie potravinami aj ďalšími potrebnými vecami. Z našich rekreačných zariadení sme doviezli postele či chladničky a zabezpečili výbavu na to, aby tam mohli v prípade núdze stráviť nevyhnutný čas v absolútnej izolácii a ďalej riadiť sústavu,“ priblížil predseda krízového štábu SSD Ľubomír Kollárik.

Časť dispečerov pracuje v Žiline, druhá časť v záložnom dispečingu na inom mieste. „Snažíme sa ich čo najviac izolovať. Nesmú používať verejnú dopravu, pracovisko si pravidelne dezinfikujú, dostali germicídne žiariče na čistenie vzduchu, ale aj bežné ochranné prostriedky. Dokonca sme pristúpili k stavebným úpravám priestorov, aby sme ich maximálne ochránili,“ konkretizoval prijaté opatrenia Kollárik.

Chyba môže ohroziť aj zdravie a životy

Ovládanie elektrickej siete na strednom Slovensku prebieha za normálnych okolností spoza počítačov centrálneho dispečingu v Žiline. Tím špeciálne vyškolených odborníkov sa strieda v nepretržitej službe za monitormi so zložitými schémami.

„Akákoľvek chyba by znamenala výpadok elektriny pre pomerne veľkú oblasť alebo v horšom prípade ohrozenie zdravia a životov. Napríklad ak na niektorom z vedení prebieha údržba či oprava,“ doplnil Gejdoš.

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s. je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 760-tisíc domácností a firiem.

