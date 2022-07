Eduard Heger nevylúčil, že by prijal nomináciu do funkcie predsedu vlády

26.3.2021 (Webnoviny.sk) - Minister financií a dočasný šéf rezortu zdravotníctva Eduard Heger (OĽaNO) nevylúčil, že by prijal nomináciu do funkcie predsedu vlády.

Povedal to vo štvrtok 25. marca v diskusnej relácii televízie Joj Na hrane s tým, že ak by takáto ponuka prišla, postavil by sa k nej čelom.

Podľa neho aktuálne stále prebiehajú rokovania o podobe novej vlády. "Mňa neteší, že dnes aj včera podali ministri demisie. Bojisko opúšťať počas boja nie je dobré riešenie," dodal.





Cieľom hnutia OĽANO je stále stabilná vláda, potvrdil v relácii a dodal, že Igor Matovič podá demisiu až vtedy, keď bude dohodnutý nový vládny kabinet.





Odborníci však upozorňujú, že veľkým problémom môže byť jeho vzťah s Igorom Matovičom. Je otázne, či nechá Hegera fungovať bez tlakov a snahy ovplyvňovať ho. Ak takéto tlaky prídu, je otázne, či dokáže vystupovať ako autonómny premiér.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

