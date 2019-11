Eduard Chmelár sa oficiálne uchádza o post prezidenta, odovzdal podpisy občanov

BRATISLAVA 28. januára (WebNoviny.sk) – Eduard Chmelár sa oficiálne uchádza o post prezidenta SR. V pondelok odovzdal do Národnej rady SR 17 953 podpisov občanov.

Ako uviedol pred novinármi, pozná túto krajinu a rozumie jej ľuďom. „Slovensko potrebuje prezidenta, ktorý dokáže ukončiť studenú občiansku vojnu a zjednotiť krajinu,“ vyhlásil s tým, že sa to však nedá na báze kultu osobnosti. Podľa neho sa o to snažil Andrej Kiska, po ktorom však zostala len marketingová bublina.

Chmelár zdôraznil, že od vstupu do Európskej únie nemáme žiaden spoločný cieľ a plán. „Prezident by mal mať intelektuálnu schopnosť viesť takúto diskusiu,“ dodal Chmelár, podľa ktorého si Slovensko nemôže vyberať medzi Kiskom, smeráckym papalášom a extrémistom.

Prezidentské voľby 2019 na Slovensku

Kandidatúru na prezidenta už odovzdali Martin Daňo, ktorý predložil pod svojou kandidatúrou 16 podpisov poslancov NR SR.

Petície s podpismi občanov, na ktoré zozbierali najmenej 15 000 podpisov, predložili kandidát SaS Robert Mistrík, predseda Mosta-Híd Béla Bugár, sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin, podnikateľka Bohumila Tauchmanová, podpredsedníčka Progresívneho Slovenska Zuzana Čaputová a Juraj Zábojník, ktorý bol kedysi riaditeľom Úradu na ochranu ústavných činiteľov.

Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 16. marca. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb hlavy štátu bude v sobotu 30. marca 2019.

Súčasný prezident Andrej Kiska je vo funkcii do polovice júna 2019. Kandidáti na post hlavy štátu môžu svoje kandidatúry odovzdať do 31. januára do 24:00.