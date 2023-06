Eden Hazard po neúspešných majstrovstvách sveta skončil v národnom tíme Belgicka

7.12.2022 (Webnoviny.sk) - Belgický futbalista Eden Hazard v stredu ukončil reprezentačnú kariéru necelý týždeň po tom, ako belgické národné mužstvo nepostúpilo zo svojej skupiny na majstrovstvách sveta v Katare.

Tridsaťjedenročný krídelník španielskeho Realu Madrid debutoval v reprezentácii v roku 2008 vo veku 17 rokov. Celkovo odohral za Belgicko 126 stretnutí a strelil v nich 33 gólov.

"Dnes otáčam list. Ďakujem za všetky momenty šťastia, ktoré som zažil od roku 2008. Rozhodol som sa ukončiť reprezentačnú kariéru. Moji nástupcovia sú pripravení. Budete mi chýbať, chalani," napísal Hazard na svojom instagrame.

Belgičania obsadili v základnej F-skupine na MS v Katare nepostupové tretie miesto so ziskom štyroch bodov. V úvodnom zápase zdolali Kanaďanov (1:0), ale potom prehrali s Maročanmi (0:2) a napokon remizovali s Chorvátmi (0:0).

Eden Hazard neskóroval ani raz. Hneď po remíze s úradujúcimi vicemajstrami sveta skončil vo funkcii trénera belgickej reprezentácie Roberto Martinez po viac ako šiestich rokoch.

Martinez viedol tzv. "zlatú generáciu" belgického futbalu, okrem Hazarda mal k dispozícii ďalšie hviezdy ako Kevin De Bruyne a Romelu Lukaku. Na titul však nedosiahli, najväčší úspech bola bronzová medaila na MS 2018 v Rusku.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

