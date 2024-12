Eco-Friendly Pranie: Energeticky účinné práčky a sušičky pre ekologickejšiu domácnosť

31.8.2023 (SITA.sk) - Výrobca prémiových domácich spotrebičov Miele predstavuje radu energeticky účinných práčok a sušičiek. Táto inovatívna produktová línia nielen ponúka prvotriedny výkon a kvalitu, ale tiež zdôrazňuje záväzok značky k udržateľnosti a environmentálnej zodpovednosti.

Spoločnosť Miele dlhodobo zdôrazňuje svoj záväzok k ochrane životného prostredia a udržateľnosti. Práčky Miele totiž boli navrhnuté tak, aby minimalizovali spotrebu vody a energie, čo znamená nielen nižšie náklady pre spotrebiteľov, ale aj menší environmentálny dopad.

Program Eco

Napríklad v programe Eco sa praním nezaberie veľa času, no výsledok zostáva vynikajúci. Dokonca aj pri menšom množstve bielizne je možné dosiahnuť energeticky úsporné pranie. Dôležitou poznámkou je, že Miele je jediným výrobcom, ktorý testuje svoje práčky s predným plnením na 20 - ročnú životnosť. S využitím až 80 % kovových komponentov zabezpečuje dlhodobú a bezproblémovú životnosť spotrebiča a zlepšuje recyklovateľnosť. Práčky Miele s predným plnením navyše v roku 2020 zaviedli nový, prísnejší energetický štítok takmer výhradne do najvyššej triedy energetickej účinnosti A.

Bubon šetrný k oblečeniu

Jedným z najvýraznejších znakov práčok Miele je voštinový bubon, ktorý je koncipovaný pre šetrné zaobchádzanie s bielizňou. Jeho jedinečný dizajn minimalizuje trenie a opotrebovanie tkanín, čo znamená, že vaša bielizeň zostáva dlhšie ako nová. Táto funkcia nie len šetrí vaše oblečenie, ale tiež znižuje potrebu častejšieho nákupu nových kúskov.

Prehľad o spotrebe

Nový Panel spotreby**, dostupný od roku 2023 v aplikácii Miele pre prepojené práčky, prináša úplnú prehľadnosť týkajúcu sa spotreby energie pri praní a zároveň poskytuje užitočné tipy pre efektívnejšiu a udržateľnejšiu prevádzku spotrebičov. Panel totiž prináša konkrétne informácie o skutočnej spotrebe vody a elektriny po dokončení každého pracieho programu. Okrem toho ponúka jasné a prehľadné informácie, ktoré porovnávajú hodnoty všetkých použitých programov.

Výhodou je, že jednoducho zistíte, že program Eco 40-60 využíva podstatne menej elektriny, než napríklad program Bavlna (40 alebo 60 °C). Panel spotreby tiež poskytuje pohľad na frekvenciu používania jednotlivých programov počas týždňa, mesiaca alebo roka. Taktiež získate náhľad na pracie cykly. To je obzvlášť dôležité napríklad preto, že tí, ktorí sa zmestia do 26 praní za mesiac namiesto bežných 30, nielen šetria peniaze, ale aj prispievajú k ochrane životného prostredia.

Intuitívne dávkovanie pracieho prostriedku

Zoznámte sa s expertom na dávkovanie pracieho prostriedku CapDosing. S touto technológiou môžete pridať presné množstvo špeciálneho pracieho prostriedku, či už ide o farebnú ochranu, jemnú starostlivosť alebo odstránenie škvŕn. To zabezpečuje optimálnu starostlivosť o bielizeň, a tým aj jej dlhšiu životnosť.

Ľahké ovládanie

Ovládanie tejto práčky je tak jednoduché, ako nikdy predtým, vďaka senzorovým tlačidlám EasyControl. Intuitívne ovládanie umožňuje rýchlu a presnú voľbu programov a nastavení, čím sa starostlivosť o bielizeň stáva pohodlnou a efektívnou.

Ďalším z hlavných prínosov "eco-friendly” práčok je ich schopnosť znižovať spotrebu vody a energie, pričom zabezpečujú optimálny výkon prania. Toto sa dosahuje prostredníctvom pokročilých technológií a inteligentných senzorov, ktoré prispôsobujú nastavenia v reálnom čase podľa množstva a typu bielizne. Tým sa nielen ušetrí na zdrojoch, ale zároveň sa zabezpečí dlhšia životnosť odevov vďaka šetrnejšiemu zaobchádzaniu.

Cieľom bolo vytvoriť produktovú líniu, ktorá nezostáva len pri slovách, ale skutočne prispieva k ekologickejšiemu životnému štýlu. Práčky nielenže poskytujú vynikajúci výkon, ale tiež umožňujú byť súčasťou pozitívnych zmien, pokiaľ ide o životné prostredie.

Výber ekologických spotrebičov Miele nie je len investíciou do vlastnej domácnosti, ale aj do budúcnosti našej planéty. Minimalizovaná spotreba vody a energie má priaznivý vplyv na nielen finančný rozpočet, ale aj na kvalitu ovzdušia a vody, čím zanecháva trvalý pozitívny odkaz pre budúce generácie.

** Popísané aplikácie sú dodatočné digitálne možnosti poskytované spoločnosťou Miele & Cie. KG a jej partnerskými firmami. Všetky inteligentné aplikácie sú integrovateľné cez systém Miele@home. Rozsah dostupných funkcií sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho modelu spotrebiča a krajiny.

