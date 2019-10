Dzurindova vláda sa pred 21 rokmi ujala moci, éra Mečiara sa skončila

Slovensko sa pod vedením predchádzajúceho premiéra Vladimíra Mečiara z Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS) začalo dostávať do medzinárodnej izolácie. Nepočítalo sa s jeho skorým prijatím do Európskej únie ani do NATO a narastala aj nespokojnosť slovenskej verejnosti s Mečiarovým autoritatívnym štýlom vlády.