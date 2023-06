Dzurinda avizuje, že v jeho projekte má strana Spolu-občianska demokracia miesto a môže zohrať významnú úlohu (foto)

10.12.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalý premiér Mikuláš Dzurinda avizuje, že v projekte, ktorý vytvára, má strana Spolu - občianska demokracia miesto. Uviedol to na sneme tejto politickej strany.

„Strana Spolu má v tomto projekte svoje miesto a môže zohrať významnú úlohu v úsilí zbaviť občanov Slovenska úzkosti z toho, že sme odkázaní či odsúdení na budúcu vládu, ktorú bude tvoriť Smer A, Smer B, hnedí či populisti," povedal.

Súčasnosť ako za vlády Mečiara

Nie sme podľa neho odsúdení na takú temnú predstavu. Dodal, že osud Slovenska máme vo vlastných rukách. Aktuálnu situáciu prirovnal k 90. rokom za vlády Vladimíra Mečiara. Odvaha, obeta a odolnosť podľa neho vtedy umožnili integráciu Slovenska do vyspelého sveta a dnes ide o to, aby sme sa z neho pre vlastnú hlúposť a zbabelosť nenechali vytlačiť. Povedal, že nemáme právo rezignovať a nesmieme to urobiť kvôli mladým generáciám.

Dzurinda si myslí, že budúca vláda nebude možná na pôdoryse strán, ktoré ju utvárali po posledných voľbách. A ak budúcu vládu budú vytvárať súčasné opozičné strany, Slovensko očakáva bezútešno, možno až katastrofa.

Dá sa vyhnúť katastrofe?

Liberálne a konzervatívne sily sa podľa Dzurindu musia vzchopiť, ak sa tomu chceme vyhnúť. Ak chceme udržať liberálnu demokraciu, slobodu a právny štát, jestvujú podľa Dzurindu len dve možnosti, a to rezignácia, alebo vzchopenie sa.

Bývalý premiér je toho názoru, že najprv treba konať na politickej úrovni a vytvoriť zmysluplnú politickú alternatívu pre štát, aby mohlo vzniknúť reformné, zodpovedné a proeurópske zoskupenie, ktoré bude riešiť reálne problémy Slovenska. Spomenul napríklad odchod mladých ľudí zo Slovenska, situáciu v zdravotníctve, školstve i silnú polarizáciu spoločnosti. Znepokojený je aj dlhom, ako finančným, tak aj modernizačným.





Dzurinda tiež uviedol, že si v politike nepamätá tak turbulentné časy, z vnútropolitického hľadiska i z hľadiska zahraničnej politiky. Vnútropolitickému vývoju na Slovensku podľa neho dominuje komplikované vládnutie, charakterizované odvolávaním vlády.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?