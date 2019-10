Dvojakej kvalite produktov odzvonilo, tvrdí ministerka Matečná a výrobcom adresovala výzvu

BRATISLAVA 23. apríla (WebNoviny.sk) - Dvojaká kvalita sa minulý týždeň stala v celej Európskej únii klamlivou obchodnou praktikou, ktorú možno tvrdo postihovať.

Európsky parlament totiž schválil smernicu o nekalých obchodných praktikách na vnútornom trhu. Vzťahovať sa pritom bude nielen na potravinárske, ale aj nepotravinárske produkty. Informovala o tom v utorok na brífingu ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

Schválená smernica

Zároveň dodala, že schválením smernice dvojakej kvalite produktov v EÚ odzvonilo a vyzvala producentov, aby s dvojakou kvalitou svojich produktov prestali, inak budú tvrdo sankciovaní.

"Bezpečnosť potravín je pre SNS dlhodobo prioritnou témou. Za tri roky sa nám na pôde Európskeho parlamentu (EP) podarilo docieliť nekalé obchodné praktiky a teraz dvojakú kvalitu potravín. Tieto témy súvisia so správaním sa obchodníkov a spotrebiteľa. Nová legislatíva pomáha farmárom a najmä spotrebiteľom. Aj taká malá krajina ako SR dokáže v EÚ hýbať niektorými témami. V roku 2016 sme začali naše predsedníctvo v EÚ a teraz sa náš zámer s dvojakou kvalitou podarilo dostať do finále. Minulý týždeň EP schválil smernicu na ochranu spotrebiteľa. Aj keď nám na začiatku nikto neveril, že to dotiahneme do konca, stalo sa. Dokázali sme, že dvojaká kvalita existuje a spotrebiteľ nebude takto zavádzaný," uviedla v utorok ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná.

Víťazstvo nielen pre Slovensko

Téma dvojakej kvality sa podľa Gabriely Matečnej najviac dotýkala krajín strednej a východnej Európy. Testy mali ukázať, že v niektorých potravinách v danej oblasti je rozdielny obsah mäsa, menej prírodných zložiek a naopak, viac umelých aditív.

"Veríme, že tomuto je koniec. Schválenie smernice je víťazstvom nielen pre Slovensko, ale pre všetkých spotrebiteľov v EÚ. Na poslednom predsedníctve sa Rakúsko snažilo dvojakú kvalitu zo smernice vypustiť, no našťastie sa mu to nepodarilo. Urobili sme 24 opatrení na pôde EÚ v tomto smere. Či už rokovaniami, testovaním alebo metodikou a podarilo sa," pokračovala Matečná.

Rozdielne produkty treba odlíšiť

Posúdenie potenciálnych nekalých obchodných praktík v prípade značkových potravinových výrobkov bude podľa slovenského agrorezortu pozostávať z odpovedí na niekoľko základných otázok.

Napríklad, či je výrobok v súlade s odvetvovými predpismi, či je výrobok propagovaný pod tou istou značkou a v tom istom balení, či je zloženie výrobku zásadne odlišné od verzie predávanej v iných častiach jednotného trhu, či je spotrebiteľ dostatočne informovaný o tomto rozdiele.





"Nastal čas, aby sme upozornili výrobcov na túto smernicu. Chcem ich vyzvať, ak tu boli nejakí výrobcovia, ktorí sa dopúšťali takýchto nekalých aktivít, aby s tým prestali. Rozdielne produkty treba odlíšiť. Tieto praktiky nebudeme tolerovať. EÚ bude dávať vysoké sankcie za porušenie smernice. Sankcie sú vo výške 66 tisíc eur na domácom trhu, 166 tisíc eur na globálnom trhu alebo pri opakovanom porušení smernice až do výšky 4 % z obratu spoločnosti, čo môže predstavovať aj sumu 2 milióny eur," dodala Matečná.

V smernici sú nejaké výnimky

Slovenský agrorezort bude podľa ministerky Matečnej robiť v krátkom čase už tretiu sériu testov na základe schválenej metodiky EÚ. Testy bude vykonávať Štátna veterinárna a potravinová správa, pričom samotní potravinári budú môcť upozorniť na nekvalitné výrobky.





"V smernici sú aj nejaké výnimky. Výnimku dostanú určité produkty, konkrétne tie, ktoré budú vychádzať z národnej stratégie, produkty v rôznych baleniach a potraviny, kde je sťažená dostupnosť alebo sezónnosť. No aj tieto veci budú musieť byť uvedené na obale, pretože je problém, ak si na Slovensku zakúpime tovar rovnaký ako v Rakúsku, no rovnakú kvalitu nemá," uviedla v utorok poslankyňa NR SR za SNS Eva Antošová.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !