Dvojaká kvalita potravín je späť v návrhu nekalých obchodných praktík EÚ, vyhlásila Matečná

BRATISLAVA 29. januára (WebNoviny.sk) - Dvojaká kvalita, ktorú ako nekalú obchodnú praktiku koncom minulého roka vypustilo Rakúske predsedníctvo z pripravovanej európskej legislatívy, je znova spať v návrhu nekalých obchodných praktík.

Informovala o tom v utorok ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná na tlačovom brífingu a dodala, že v pondelok v Bruseli o probléme dvojakej kvality rokovala s eurokomisárkou pre spravodlivosť a ochranu spotrebiteľov Věrou Jourovou.

Problém sa snažia zamiesť pod koberec

„Slovenská národná strana nedopustí, aby sa niektorá z krajín EÚ snažila tento problém zamiesť pod koberec. Proti takýmto snahám budeme bojovať a nedovolíme ich. Vďaka komunikácii s rumunským ministrom poľnohospodárstva, ktoré je od januára predsedníckou krajinou Rady EÚ, našej iniciatíve zaradiť tento bod na včerajšie rokovanie agroministrov a úzkej komunikácii s pani eurokomisárkou Jourovou, sa nám podarilo vrátiť dvojakú kvalitu medzi nekalé obchodné praktiky,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

Na pondelkovom rokovaní s eurokomisárkou Věrou Jourovou diskutovala podpredsedníčka vlády o stave prípravy legislatívy týkajúcej sa postihovania dvojakej kvality aj o postupe komisie. Testovanie a doladenie metodiky na testovanie produktov dvojakej kvality by malo byť pripravené už čoskoro.

Prísne sankcie voči firmám

Prvé oficiálne výsledky testov Spoločného výskumného centra Európskej komisie by mali byť známe podľa ministerky Matečnej do konca tohto štvrťroku. Následne budú môcť začať vykonávať testy všetky členské krajiny. Slovenský agrorezort proti výrobcom dvojakej kvality podľa ministerky tvrdo zakročí.





Dvojaká kvalita je podľa riaditeľa Sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR Milana Lapšanského fakt a nie mýtus. "Bojujeme s ňou už druhý rok, no mnohí ľudia dvojakú kvalitu ignorujú. Tento problém sa však bez výnimiek týka všetkých nadnárodných firiem, ktoré by si nemuseli zvyšovať zisky na úkor zavádzania spotrebiteľov. V najbližšom čase budeme postupovať podľa príkazov Európskej komisie v postihovaní firiem, ktoré zavádzajú spotrebiteľa v oblasti dvojakej kvality potravín. Komisia odporúča podporiť inštitúcie, ktoré hája záujmy spotrebiteľov a odporúča zavádzať prísne sankcie voči firmám. Maximálna pokuta pritom bude až do výšky 4 % obratu spoločnosti na danom trhu," konštatoval Lapšanský.

