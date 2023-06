Dve tretiny Slovákov chcú ísť v októbri voliť, ukázal prieskum

2.9.2022 (Webnoviny.sk) - Komunálnych volieb na primátorov a starostov a regionálnych volieb do vyšších územných celkov (VÚC) by sa zúčastnilo takmer 67 % Slovákov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre diskusnú reláciu TV JOJ Analýzy Na hrane.

Zvyšných zhruba 5 % respondentov uviedlo, že ešte nevie, či sa zúčastnia alebo nie. Reálna účasť na voľbách však bude podľa prieskumnej agentúry AKO pravdepodobne nižšia.

Účasť nadpriemerne deklarovali najmä muži, najmladšia veková skupina do 33 rokov a opýtaní vo veku 50 až 65 rokov, vysokoškolskí vzdelaní, obyvatelia Banskobystrického, Košického a Trnavského kraja a voliči strán SNS, KDH, Progresívneho Slovensko, Hlas-SD, Sme rodina, Smer-SD a SaS.

Agentúra AKO vykonala od 15. do 18. augusta pre televíziu JOJ celoslovenský sociologický prieskum, ako sa plánujú voliči zúčastniť komunálnych volieb a tiež volieb do VÚC. Prieskum bol vypracovaný podľa medzinárodných štandardov kvality WAPOR, ESOMAR a štandardov Slovenskej Asociácie Výskumných Agentúr (SAVA), ktorých je agentúra AKO členom.

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz