Dvaja mladíci kruto týrali fenu nemeckého ovčiaka, hrozí im až päť rokov väzenia

Ako ďalej agentúru SITA informovala košická policajná hovorkyňa, obvinené osoby v presnom neurčenom období, minimálne však od 16. do 20. augusta, v katastri obce Sokoľany spoločne týrali zvlášť krutým a surovým spôsobom fenu nemeckého ovčiaka, a to tak, že jej zviazali končatiny a pysk, čím jej znemožnili pohyb a prijímanie potravy a tekutín a následne ju zhodili do kanalizačnej šachty. Fene tým spôsobili dehydratáciu a otvorené rany na rôznych častiach tela.