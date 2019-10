Duplicitné nahlasovanie voľných miest nie je zásadným problémom na trhu práce, tvrdia zamestnávatelia

24.7.2019 (Webnoviny.sk) - Duplicitné nahlasovanie voľných pracovných miest na úrady práce nie je zásadným problémom na trhu práce. Pre agentúru SITA to v reakcii na vyjadrenia ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera uviedla hovorkyňa Asociácie priemyselných zväzov (APZ) SR Silvia Šeptáková.

"O probléme duplicitného nahlasovania voľného pracovného miesta sme počuli prvýkrát," povedala. Obsadzovanie voľných pracovných miest, resp. hľadanie zamestnancov je podľa nej kontinuálny proces.

"Domnievame sa, že ak zamestnávateľ neupovedomí úrad práce o tom, že miesto už obsadil, je to preto, že na túto pozíciu bude ešte potrebovať ľudí," tvrdí hovorkyňa APZ. Na rokovaniach s ministerstvom práce o prípadných zlepšeniach systému sa predstavitelia asociácie podľa nej zúčastnia.

Počet nezodpovedá reálnemu stavu

Úrady práce a sociálnych vecí evidovali ku konci júna tohto roka 93,4 tisíca voľných pracovných miest. V porovnaní s koncom júna minulého roka tak počet nahlásených voľných pracovných miest stúpol o 11 tisíc.

Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter však koncom minulého týždňa na tlačovej besede upozornil na to, že počet voľných pracovných miest, ktoré evidujú úrady práce, nezodpovedá reálnemu stavu. Ak sa zamestnávateľ podľa neho obráti na agentúru dočasného zamestnávania a nahlási jej počet pracovných miest, ktoré by chcel obsadiť, agentúra tieto voľné pracovné miesta nahlási na úrad práce.

"Je veľmi veľa prípadov, že zamestnávateľ urobí duplicitu a nahlási aj on tie pracovné miesta," tvrdí Richter. Takúto duplicitu je podľa neho potrebné odstrániť. O zreálnení počtu voľných pracovných miest sa chce minister baviť so sociálnymi partnermi, teda so zamestnávateľmi a odborármi.

Evidujú neexistujúce voľné miesto

Problémom je podľa Richtera aj to, že zamestnávateľ obsadí voľné pracovné miesto, ktoré nahlásil na úrad práce, avšak úrad práce neinformuje o tom, že miesto je už obsadené.

"Veľakrát až do troch mesiacov úrad práce eviduje voľné pracovné miesto, ktoré je v skutočnosti už obsadené," uviedol. Vyše pätinu, čo je vyše 20 tisíc nahlásených voľných pracovných miest, podľa ministra tvoria prípady, keď zamestnávateľ, ktorý nahlási voľné pracovné miesto, nemá záujem spolupracovať s úradom práce na obsadení nahláseného miesta.

"Reálne predpokladáme, že to môže byť strategický ťah z jeho strany, možno formálnosť, alebo možno nahlásil miesto len preto, že objektívne čaká na cudzincov a nemá záujem obsadiť miesto slovenskými občanmi," povedal Richter.

