Druhú semifinálovú dvojicu majstrovstiev tvoria Maročania a obhajcovia titulu Francúzi, Portugalsko a Angličania končia

10.12.2022 (Webnoviny.sk) - Semifinálovú štvoricu tímov na majstrovstvách sveta v Katare skompletizovali futbalisti Francúzska, ktorí v sobotňajšom záverečnom štvrťfinálovom zápase zdolali Angličanov 2:1 a pokračujú na ceste za obhajobou titulu.

Skóre otvorili Francúzi

Skóre duelu otvoril v 17. min Aurélien Tchouaméni presnou strelou k žrdi. Po zmene strán vyrovnal stav Harry Kane, ktorý v 54. min premenil pokutový kop a s 53. gólom za "Albion" napodobnil rekordéra Wayna Rooneyho. Rovnako 53. raz za svoju krajinu skóroval v 78. min Olivier Giroud, ktorý hlavou obnovil náskok Francúzska a napokon aj rozhodol o triumfe. V 84. min totiž Kane druhú nariadenú penaltu nepremenil.

Francúzsky kapitán a brankár Hugo Lloris odohral 143. duel za "Les Bleus" a prekonal národný rekord Liliana Thurama. S 18. zápasom na MS pokoril rekordné zápisy Thierryho Henryho a Fabiena Bartheza. Tímy Anglicka a Francúzska sa stretli na MS tretíkrát, v predošlých dvoch prípadoch uspeli Angličania - na „zlatých“ MS 1966 2:0 a o 16 rokov neskôr v Španielsku 3:1.

Víťazstvo vo všetkých doterajších zápasoch

Francúzi sú prví úradujúci majstri sveta, ktorí postúpili zo skupiny na "mundiale" od roku 2006. Zvíťazili vo všetkých šiestich doterajších zápasoch osemfinále, v ktorých sa predstavili, odkedy sa táto fáza zaviedla na MS 1986 v Mexiku. Angličania vypadli vo štvrťfinále už siedmykrát, na MS 2018 v Rusku skončili štvrtí.

V prvom sobotňajšom štvrťfinále Maročania zdolali Portugalčanov 1:0 a ako prvý tím z Afriky v histórii postúpili medzi najlepšiu štvoricu na MS. Hrdinom severoafrického mužstva bol Youssef En Nesyri, ktorý v 42. minúte uspel vo vzdušnom súboji s portugalským obrancom i brankárom a hlavou zaznamenal napokon postupový gól.

Prvá arabská krajina vo štvrťfinále MS

Maročania neinkasovali vo štvrtom z piatich duelov v Katare, vrátane oboch v play-off, celkovo na turnaji len raz. Maroko je prvá arabská krajina, ktorá sa dostala do štvrťfinále MS a štvrtá africká po Kamerune (1990), Senegale (2002) a Ghane (2010).

Portugalčan Cristiano Ronaldo sa so 196. reprezentačným štartom vyrovnal historický rekord Kuvajťana Badra Al-Mutawu. Portugalčania si zahrali vo štvrťfinále MS tretíkrát - v Anglicku 1966 to dotiahli k bronzu a v Nemecku 2006 obsadili 4. priečku.

V prvom semifinále MS 2022 sa v utorok stretnú Chorváti a Argentínčania, o deň neskôr zabojujú o účasť vo finále Maročania a Francúzi, ktorí môžu ako tretí tím v histórii úspešne obhájiť titul majstrov sveta.

MS vo futbale 2022 v Katare štvrťfinále Maroko – Portugalsko 1:0 (1:0) Gól: 42. En Nesyri, ŽK: 70. Dari, 90.+ Cheddira, 90.+ Cheddira – 87. Vitinha, ČK: 90.+ Cheddira, rozhodoval: Tello (Arg.), 44 198 divákov Anglicko - Francúzsko 1:2 (0:1) Góly: 54. Kane (p.k.) - 17. Tchouaméni, 78. Giroud, ŽK: 89. Maguire - 43. Griezmann, 47. Dembélé, 82. Hernández, rozhodoval: Sampaio (Bra.), 68 895 divákov SEMIFINÁLOVÉ DVOJICE: Argentína - Chorvátsko (utorok 13. decembra o 20.00 h) Francúzsko - Maroko (streda 14. decembra o 20.00 h)

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?