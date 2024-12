Druhá vlna koronavírusu ešte viac prehĺbila prepad počtu hostí v ubytovacích zariadeniach

27.12.2020 (Webnoviny.sk) - Druhá vlna koronavírusu v októbri prudko zvýšila prepad počtu hostí v ubytovacích zariadeniach. Medziročný pokles dosiahol až takmer 80 percent. Pandémia znížila výkony takmer všetkých ubytovacích zariadení na Slovensku.

V hoteloch, penziónoch a v ďalších zariadeniach cestovného ruchu sa ubytovalo len 119-tisíc osôb. Hostia strávili v ubytovacích zariadeniach celkovo viac ako 450-tisíc nocí, medziročne bol ich počet nižší o takmer 70 percent.

Minulý rok v októbri pritom dosiahol počet návštevníkov takmer 600-tisíc osôb a 1,5 milióna prenocovaní. Vyplýva to z prieskumu Štatistického úradu SR, o ktorom informovala hovorkyňa úradu Jana Morháčová.

Domáci turisti

Aj počas októbra 2020 vytvárali návštevnosť v celej SR najmä domáci turisti, predstavovali až 84 zo 100 ubytovaných. Aj ich počet sa však oproti vlaňajšku prudko znížil. Spomedzi ôsmich krajov iba jediný, Žilinský kraj, zaznamenal v októbri pokles menší ako 70 percent.

V ostatných krajoch medziročný pokles slovenskej klientely presiahol 70 percent. Poklesom návštevníkov v októbri trpel najviac západ krajiny (o 83 percent).

Tradične najnavštevovanejšie oblasti Slovenska, Žilinský a Prešovský kraj, evidovali celkovo len niečo viac ako 51-tisíc návštevníkov.

Návštevnosť cudzincov

Naďalej pretrvávala veľmi nízka návštevnosť cudzincov. Slovenské ubytovacie zariadenia ich evidovali v októbri 2020 len necelých 19-tisíc. V rovnakom období minulého roka ich bolo takmer jedenásťnásobne viac (počet presiahol 206-tisíc).





Negatívny dopad bol najviac viditeľný v Bratislavskom kraji, v ktorom bola návštevnosť medziročne nižšia až o 85 percent. Počet zahraničných hostí klesol až o viac ako 92,2 percenta.





Samotné mesto Bratislava bolo na tom rovnako zle. Východná metropola, Košice, v októbri taktiež trpela poklesom najmä zahraničnej návštevnosti (o takmer 88 percent). Celková návštevnosť Košíc bola v medziročnom porovnaní nižšia o 75,4 percenta.

Dĺžka pobytov

Výraznejšie sa však v októbri 2020 predĺžila dĺžka pobytov, medziročne vzrástla v priemere z 2,5 na 3,8 noci, a to vďaka návštevnosti v kúpeľných mestách.





Podľa posledných údajov k októbru 2020 slúžilo cestovnému ruchu celkovo 4 333 ubytovacích zariadení. K dispozícií bolo 69,5-tisíca izieb a 182-tisíc lôžok. Počet izieb v porovnaní s októbrom 2019 klesol o 1,2-tisíca (o 1,8 percenta) a počet lôžok o 3,8-tisíca (o 2 percent).

