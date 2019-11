Dôvod, prečo ženy potrebujú dvakrát toľko spánku ako muži

Podľa štúdie ženy potrebujú viac spánku ako muži. Ženy majú viac fyzických a psychických následkov, pokiaľ nemajú dosť odpočinku. Michael Breus, ktorý je expertom na spánok, robil vyhodnotenie mužov a žien, ich prirodzenú potrebu spánku a tak sledoval ich schopnosť riadiť vyčerpanie.

Michael poukázal na to, že existuje jasný protiklad medzi oboma pohlaviami. Zistili, že ženy sú viac náchylné k hnevu, nepriateľstvu a depresii v dopoludňajších hodinách.

Výskumní pracovníci sa domnievajú, že toto je v dôsledku mentálnej vitality. Je dokázané, že ženy používajú svoju myseľ viac ako muži, takže v dôsledku toho využívajú aj viac duševnej vitality.

Za predpokladu, že muži používajú ich duševnú vitalitu a myseľ viac, oni by potom tiež potrebovali viac spánku. Napríklad človek, ktorého zamestnanie je zložité a vyžaduje si veľa rozhodovania a myslenia, potrebuje viac spánku v porovnaní s tým, ktorý má normálne zamestnanie.

Ďalšia štúdia ukázala súvislosť medzi zrýchleným starnutím pokožky a odpočinkom. Navyše zdravý dospelý človek potrebuje od 7 do 9 hodín spánku za noc. To vám poskytuje dostatok pokoja pre udržanie zdravého imunitného systému. To je dôvod, prečo budete potrebovať viac spánku, keď sa budete cítite chorý. Takže sa uistite, že máte dostatok spánku, najmä ak ste okolo ľudí s príznakmi určitého ochorenia. Váš imunitný systém vám bude vďačný.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !