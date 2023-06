Dôvera v Úniu je podľa eurobarometra stabilná aj počas pandémie, najväčší optimisti sú Íri

24.10.2020 (Webnoviny.sk) - Aj v súčasnom zložitom období spôsobenom pandémiou koronavírusu občania "európskej dvadsaťsedmičky" veria, že Európska únia v budúcnosti spraví pozitívne kroky na prekonanie krízy. Vyplýva to z prieskumu Eurobarometer, na ktorom sa zúčastnilo 26 681 respondentov.

Najskeptickejší sú Taliani

Spomedzi členských štátov EÚ má spomenuté integračné zoskupenie najväčšiu dôveru v Írsku (73 %), najmenej jej dôverujú obyvatelia Talianska (28 %).

Na Slovensku majú európske inštitúcie dôveru 45 % všetkých občanov, ktorí omnoho menej dôverujú orgánom na domácej politickej scéne - parlamentu (28 %) a vláde (29 %).

Až 64 % Európanov si myslí, že ekonomická situácia v ich krajine je zlá. V rámci SR takto hodnotí situáciu v štáte 74 % slovenských respondentov. Iba 23 % Slovákov si myslí, že stav národnej ekonomiky je dobrý.

Spoločná zdravotná politika

Celkovo 37 % občanov SR sa domnieva, že ekonomika sa zotaví z nepriaznivých účinkov súvisiacich s koronakrízou až v roku 2023 alebo neskôr.

Podľa Európanov by sa únia mala zamerať predovšetkým na vytvorenie stratégie pre prekonanie podobnej krízy v budúcnosti, vyčlenenie dostatočných finančných prostriedkov na nájdenie liečby alebo vyvinutie vakcíny a na rozvoj spoločnej európskej politiky v oblasti zdravia.

