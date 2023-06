Dotácie pre najmenej rozvinuté kresy neboli na skutočný rozvoj, Za ľudí hovorí o plátaní dier

6.5.2021 (Webnoviny.sk) - Dotácie na podporu najmenej rozvinutých okresov boli prideľované bez jasných podmienok. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) to uviedol v správe o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ za rok 2020, ktorú v Národnej rade SR (NR SR) prezentoval jeho predseda Karol Mitrík.

Netransparentné prideľovanie dotácií

V tlačovej správe o tom informovalo tlačové oddelenie strany Za ľudí.

V rokoch 2016 až 2019 boli štátne dotácie na podporu rozvoja najmenej rozvinutých okresov prideľované netransparentne a bez podmienok vytvárať pracovné miesta. Financovali sa nevyužiteľné stavebné dokumentácie a celý proces bol byrokraticky náročný. Tieto peniaze sa vo väčšine prípadov nevyužívali na rozvoj.

Väčšia finančná podpora po novele

„Príkladom sú projekty ako domy smútku, opravy múrov na cintorínoch, oprava striech obecných úradov či rekonštrukcia fasád a výmena centrálneho kúrenia v hoteloch. Plátanie dier a nie skutočný rozvoj,“ povedal poslanec NR SR Vladimír Ledecký (Za ľudí).

Ten ešte ako štátny tajomník na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) vypracoval s tímom novelu zákona, ktorá zapracováva všetky zistenia NKÚ. Ledecký preto očakáva, že dôjde k jej schváleniu a zároveň aj väčšej finančnej podpore najmenej rozvinutých regiónov Slovenska.

