Dostavba diaľnice D3 je podľa Doležala absolútnou prioritou, za Poliakmi meškáme niekoľko rokov

Dostavba diaľnice D3 je pre Slovensko absolútnou prioritou, čoho dôkazom je kompletná finančná alokácia z Kohézneho fondu vo výške 770 miliónov eur.

Na stredajšom tlačovom brífingu po diskusnom fóre Doma v EÚ organizovanom Zastúpením Európskej komisie (EK) na Slovensku v Krásne nad Kysucou to vyhlásil dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal.

Poliaci idú podľa plánu

Zo stovky kilometrov chýbajúcej diaľnice D3/S1 medzi poľským mestom Bielsko-Biala a Žilinou mal každý štát postaviť 50 kilometrov.

Ale zatiaľ čo Poliaci idú podľa harmonogramu a finišovať chcú v roku 2024, slovenský úsek bude hotový najskôr v roku 2030 a aj to nie je isté.

„Naším problémom je zákon, ktorý hovorí, že je potrebná štúdia uskutočniteľnosti a kým nebudú známe jej výsledky, nemožno pokračovať v investičnej činnosti. Preto som opakovane predložil do Národnej rady SR zákon o urýchlení prípravy diaľnic a rýchlostných ciest a vyzývam všetkých poslancov, aby túto novelu podporili,“ uviedol Doležal.

Nie je to iba regionálny problém

Podľa predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej bolo najväčšou chybou, že sa v minulosti vnímala diaľnica D3 ako regionálny problém.

„Európsky rozmer diaľnice vnímame až v posledných rokoch a aj preto začína rezonovať, že je hanbou Slovenska, ak 22-kilometrový úsek, ktorým Slovensko prepojíme do Európy, nedokážeme dokončiť. Treba sa pýtať aj tých predtým, prečo nepostupovali v prípravách dostatočne dôrazne,“ poznamenala Jurinová.

Vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Vladimír Šucha poukázal, že Česká republika i Poľsko dokázali eurofondové peniaze použiť rýchlejšie.





„Európska komisia zabezpečila pre Slovensko alokovanie 770 miliónov eur na výstavbu diaľnice D3, čím sme si svoju úlohu splnili. Teraz je rad na slovenských staviteľoch. Peniaze sú k dispozícii do roku 2027 s predĺžením do roku 2029 a dovtedy je ich potrebné využiť,“ skonštatoval Šucha.

Pripravujú aktuálnu štúdiu

Národná diaľničná spoločnosť pripravuje aktuálnu štúdiu uskutočniteľnosti na výstavbu chýbajúcich 22 kilometrov (z celkových 59 kilometrov) diaľnice D3 v úseku Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto – Oščadnica a výstavbu plného profilu úseku Oščadnica – Čadca, Bukov v dĺžke 4 kilometre, vrátane druhej tunelovej rúry tunela Horelica, za približne 1 mld. eur.





Výstavba D3 trvá od roku 1997. V harmonograme prípravy a výstavby cestnej infraštruktúry sú chýbajúce úseky D3 v prvej desiatke najdôležitejších projektov.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.