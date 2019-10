Dostali sme lacný gól, tvrdí kapitán Spartaka Godál. Podľa trénera hrali v úvode pod tlakom

ISTANBUL 5. októbra (WebNoviny.sk) - Futbalisti FC Spartak Trnava statočne a úspešne vzdorovali v prvom polčase v súboji 2. kola D-skupiny Európskej ligy UEFA 2018/2019 hráčom domáceho Fenerbahce Istanbul. Až v druhom polčase slovenský šampión dvakrát inkasoval a z duelu napokon odišiel

naprázdno. Tréner Spartaka Radoslav Látal si napriek tomu myslí, že jeho zverenci hrali lepšie v druhej časti duelu.

"Je to pre nás obrovská skúsenosť. Myslím si, že niektorí moji hráči ešte nehrali pred takýmto publikom. Vstup do zápasu sa nám nepodaril. V úvode sme boli pod obrovským tlakom, strácali sme loptu v strede ihriska. Potom sme sa z toho dostali a najviac problémov sme mali po stranách. Prvý polčas bol z našej strany paradoxne horší ako druhý. Prvý gól sme inkasovali po hrubej chybe. Snažili sme sa útočiť a vyrovnať. Po našej prvej šanci sme si nechali streliť druhý gól a potom už bolo náročné niečo urobiť s výsledkom," zhodnotil na tlačovej konferencii Látal.

Ťažko sa dostávali do šancí

Od začiatku zápasu operoval na ľavej strane zálohy Trnavy Erik Grendel, ktorému nie je vlastné hrať na krajoch ihriska. Neskôr sa stiahol do stredu poľa a jeho pozíciu zaujal Vachtang Čanturišvili.

"Bolo to pre nás oveľa náročnejšie ako proti Anderlechtu. Mali sme problémy na stranách. Erik bol naľavo a mal tam obrovské problémy, tak som tam vrátil Vakha, ale aj tak to nebolo ideálne. Futbal bol veľmi rýchly a nedokázali sme nič vymyslieť s loptou. V druhom polčase to bolo trochu lepšie, ale ťažko sme sa dostávali do šancí, vlastne sme si žiadnu neutvorili," zamyslel sa rodák z Olomouca.

Gól potrebovali ako soľ

"Súper začal aktívnejšie, čakali sme na jeho chybu. Snažili sme sa udržať nerozhodný stav čo najdlhšie. Celkom sa nám to darilo, do kabín sme išli bez gólov. Nezachytili sme úvod druhého polčasu, dostali sme lacný gól. Bol to zlomový moment. Oni ten gól potrebovali ako soľ. Dostali sa na koňa, začali si viac veriť," povedal kapitán FC Spartak Boris Godál.

"Myslím si, že to bol najnáročnejší zápas, ktorý sme dosiaľ v Európe hrali. Predstavili sme na pôde súpera, ktorý musel zlomiť negatívnu sériu. Pred takouto kulisou sa mi hrá dobre, okrem toho bolo perfektné aj ihrisko. Bol to pre nás sviatok a som rád, že som bol aj ja jeho súčasťou," dodal trnavský stopér.

Oravec je na dobrej ceste

Spartak prišiel v súboji o jeden z defenzívnych pilierov, pre zranenie sa zápas skončil predčasne v 67. min pre Martin Tóth, nahradil ho Ivan Hladík. "Veríme, že má iba narazené koleno. Bol by to ten lepší prípad. Dúfam, že nemá problémy s väzmi, to by bolo horšie," prezradil Látal.

Na ľavej strany obrany nastúpil autor dosiaľ jediného gólu Trnavy v skupinovej fáze Európskej ligy Matej Oravec. V stretnutí proti Anderlechtu pritom figuroval v zostave ako defenzívny stredopoliar.

"Hrá v dobrej forme, darí sa mu všade, kde nastúpi, či je to na stopérovi alebo v strede poľa. Tentoraz zaskočil za zraneného Matúša Čonku na ľavom bekovi a znovu to zvládol výborne. Musím ho pochváliť. Je to univerzálny hráč, čo je veľká výhoda. Matej je mladý hráč, ktorý sa musí stále veľa učiť, ale je na dobrej ceste a verím, že z neho vyrastie veľký futbalista," uzavrel Látal tlačovú konferenciu odpoveďou na otázku agentúry SITA.

,

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !